Zeudi di Palma punge Helena su Javier in una chiacchierata con Chiara al Grande Fratello

Chiacchierata interessante tra Chiara e Zeudi al Grande Fratello, con quest’ultima che punzecchia Helena con alcune considerazioni relative al suo rapporto con Javier. Parlando con Chiara, appunto, la concorrente gieffina ammette di aver avuto delle possibilità con Javier, ma di non averle colte per scelta. “Avevo delle possibilità ma non ho voluto di proposito. Non ho voluto avere nulla di proposito, c’era la possibilità a differenza sua (di Helena, ndr). E’ la realtà. E’ la verità. Poi successivamente, dopo due giorni, ha scelto l’altra parte ma stiamo li comunque…”, commenta Zeudi di Palma.

Stefania Orlando si sbilancia sul vincitore del Grande Fratello "Spero sia Helena"/ E sul web scoppia il caos

Chiara è divertita, perché Zeudi più o meno consapevolmente ci è andata giù pesante con Helena. “Che frecciatina!”, sottolinea ancora Chiara, incuriosita dalla confidenza di Zeudi.

Il web asfalta Zeudi e Chiara dopo la “rivelazione” su Javier

Sbirciando in rete, tuttavia, emergono feedback contrastanti su questa conversazione amichevole tra Zeudi e Chiara. In molti accusano Zeudi di essere stata incoerente e sono tante le clip che mostrerebbero alcune contraddizioni della concorrente del Grande Fratello.

Tommaso Franchi ha tradito Mariavittoria?/ La Minghetti fa le carte al Grande Fratello e lancia l'appello

“Tra anni Zeudi dirà ancora ‘Javier voleva me ma l’ho rifiutato'”, scrive ironico un internauta. Altri fan del reality non ha preso benissimo i modi di Zeudi e c’è chi infatti la definisce molto arrogante e spavalda. Ovviamente ce n’è anche per Chiara, soprattutto da parte dei fan di Helena che evidentemente non hanno gradito il chiacchiericcio tra le due concorrenti.

Grande Fratello, i fan di Helena contro Zeudi e Chiara: ecco perché

Sempre su X, spulciando tra i vari post e i commenti dei fan del Grande Fratello, c’è un’altra lettura interessante su Javier. Un utente, infatti, sottolinea che sarebbe stata proprio Zeudi a “prendersi un palo”, perché lui era già emotivamente coinvolto con la sua attuale fidanzata.

Grande Fratello, Stefania Orlando attacca Zeudi:"Ha tradito Shaila"/ "Si professava sua amica e poi..."

“Sono solo storie mentali”, scrive uno spettatore in merito alle chiacchiere delle ragazze. Mentre Chiara viene simpaticamente invitata a non pavoneggiarsi troppo, tutti, o quasi, sembrano stare dalla parte di Helena.