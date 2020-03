Zhang contro Dal Pino/ Il numero uno dell’Inter asfalta il presidente di Lega

Durissimo attacco da parte del numero uno della proprietà cinese dell’Inter, Steven Zhang, nei confronti del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Zhang spara a zero nei confronti del numero uno della Lega, chiamato in queste ore a fare da garante per risolvere la spinosissima questione dei recuperi, con l’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio anche il calcio italiano, costretto a rinviare anche il big match Juventus-Inter. E proprio riguardo le decisioni prima prese, poi ritrattate, ora modificate e che vedrebbero la sfida tra bianconeri e nerazzurri andare in scena lunedì sera in notturna, si è scatenata l’ira di Zhang che ha definito senza mezzi termini Dal Pino: “Il più grande clown che abbia mai visto.” L’ira dell’Inter si era palesata già attraverso le parole di Marotta riguardo la revoca dello svolgimento del match a porte chiuse, domenica scorsa, ma ora attraverso i social è direttamente la proprietà cinese del club a prendere la parola, con un messaggio inevitabilmente destinato a far discutere per i suoi toni.

IL DURISSIMO MESSAGGIO DI ZHANG SU INSTAGRAM

Questo il messaggio postato da Zhang sul suo profilo ufficiale Instagram, destinato a far discutere per i durissimi contenuti nei confronti del presidente della Lega di Serie A, Dal Pino: “Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, stai attento! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società“. Questa la traduzione letterale dall’inglese del messaggio del numero uno interista, farcito inoltre di eloquenti emoticon che si riferiscono a Dal Pino con le fattezze di un clown.

