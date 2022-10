Zhang: “L’Inter non è in vendita, nessun investitore”/ “Concentrati sulle vittorie”

Inter, Zhang: “Il club non è in vendita”

Dopo la vittoria sul Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di Champions League, il presidente dell’Inter Zhang ha parlato ai media presenti. Per lui, immediatamente un chiarimento: nonostante le voci l’Inter non è in vendita e la società rimarrà nelle sue mani: “Il club è al centro di queste speculazioni da 3-4 anni, noi però dobbiamo soltanto pensare a noi stessi perché il club non è in vendita. Posso assicurare che non sto parlando con nessuno, qui pensiamo solo a vincere”.

Il presidente ci tiene poi a sottolineare la costante crescita registrata da quando ha assunto la proprietà e la guida del club: “Abbiamo fatto bene negli ultimi 4-6 anni e siamo migliorati, ogni estate tutti vedono che cerchiamo di migliorare la rosa ed è accaduto anche quest’anno, abbiamo fatto di tutto per rendere la squadra più competitiva. Questa seconda qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e i tre titoli negli ultimi 18 mesi sono un ottimo record in questi miei anni. Abbiamo dimostrato di essere vincenti dentro e fuori dal campo”.

Zhang: “Inzaghi allenatore top”

Zhang ha poi parlato anche di Simone Inzaghi, spesso messo in discussione. Nonostante le voci che spesso lo vorrebbero lontano dall’Inter, il tecnico piacentino continua a lavorare e ad ottenere successi importanti, come quello della qualificazione agli ottavi di Champions League nonostante il girone di ferro contro Barcellona e Bayern Monaco. “Inzaghi è sicuramente un allenatore top. È resiliente anche di fronte alle difficoltà, le supera”.

Secondo Zhang, si tratta dell’uomo giusto per continuare a mettere nel palmares vittorie: “Con lui la squadra si è allenata bene e superando un girone così difficile abbiamo visto a che livello siamo arrivati, è una prova di quanto fatto. Dedico questa vittoria ai tifosi che ci criticano ma sostengono sempre e a chi lavora in ogni angolo della società“. Per quanto riguarda Skriniar, spiega: “È un giocatore incredibile, lui sa quanto io ci tenga che rimanga. Sono fiducioso”.

