Zhang Zhan condannata di nuovo in Cina, stavolta nel mirino per un incontro con sindacalista. La giornalista aveva raccontato il Covid da Wuhan

L’Onu, gli organismi che controllano la libertà dei media e i gruppi per i diritti umani insorgono contro la nuova condanna di Zhang Zhan, la giornalista cinese che aveva raccontato le prime fasi della pandemia Covid a Wuhan. La 42enne sarebbe stata processata venerdì a Shanghai con l’accusa di aver causato litigi e disordini, un’accusa che viene spesso usata in Cina per colpire i dissidenti. Il condizionale è d’obbligo, visto che ai diplomatici è stato impedito di assistere al processo, ma la ong Reporter senza frontiere (RSF) ha annunciato che Zhang è stata condannata a 4 anni di carcere.

Jeremy Laurence, portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha definito “profondamente inquietanti” le notizie relative al nuovo arresto e alla condanna della giornalista, che era stata rilasciata 16 mesi fa dopo aver scontato un’altra condanna a 4 anni.

Zhang Zhan aveva suscitato l’ira delle autorità cinesi per essersi recata a Wuhan nel 2020 per raccontare il Covid: finì tra i diversi giornalisti indipendenti arrestati per aver realizzato servizi sul rigido lockdown imposto nell’epicentro della pandemia e per aver “gravemente danneggiato l’immagine” del Paese.

“CONDANNA SCONCERTANTE, OCCIDENTE INTERVENGA”

“È la seconda volta che Zhang viene condannata e sottoposta a una pena detentiva per questo reato. Chiediamo il suo rilascio immediato e incondizionato“, ha aggiunto Laurence, come riportato dal Guardian.

Ha parlato di sentenza “assolutamente sconcertante” Aleksandra Bielakowska, responsabile advocacy di RSF, secondo cui la giornalista Zhang Zhan “dovrebbe essere celebrata a livello globale come un’eroina dell’informazione, invece di essere rinchiusa in condizioni carcerarie brutali“.

Yalkun Uluyol di Human Rights Watch ha chiesto all’Occidente di fare pressioni per la liberazione della connazionale, la cui detenzione “è il prezzo che paga per aver indagato sugli illeciti del governo in qualità di giornalista cittadina e attivista che ha osato sfidare la narrativa ufficiale del Partito Comunista Cinese“.

LE BATTAGLIE DI ZHANG ZHAN

Fonti locali, citate da Asianews, riferiscono che Zhang Zhan si era recata nella provincia di Gansu per incontrare un altro attivista per i diritti umani, Zhang Pancheng, quando è stata arrestata di nuovo. Si tratta di un sindacalista laureatosi all’università di Pechino finito anche lui nel mirino delle autorità cinesi per proteste a difesa dei lavoratori.

In passato, a Zhang Zhan era stata sospesa la licenza di avvocato come ritorsione per il suo attivismo. Già prima della pandemia, la giornalista era stata arrestata, in quel caso per aver marciato a Shanghai a sostegno delle proteste di Hong Kong. Uno dei suoi tratti distintivi, secondo il sito, è la sua fede cristiana, infatti è legata alle “chiese domestiche” protestanti cinesi. Dopo la scarcerazione aveva parlato di quanto la fede l’aveva aiutata durante la detenzione, in un video che aveva suscitato irritazione nelle autorità cinesi.