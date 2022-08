Zibi Boniek/ “La stella alla Juventus? Agnelli ha dato retta a dei balordi e…”

In occasione di Juventus Roma di questo sabato, Zibi Boniek ha rilasciato un’intervista per il Messaggero togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Il doppio ex, infatti, ha parlato cosi del rapporto con l’ambiente bianconero e del fatto che non gli diedero una stella allo Stadium: “L’hanno data a gente che ha vinto molto meno di me. Ma lì Andrea Agnelli ha dato retta a dei balordi e si è fatto trascinare. Io non ho mai parlato male della Juventus, ho chiesto mille volte di portarmi le prove, registrazioni, interviste scritte, etc. Never. Io tifo più per la Roma e non sono contro la Juve. Ma passiamo oltre”

Sicuramente un nodo scoperto quello dell’ex trequartista, che non ha ben digerito il trattamento riserbatogli, e questo ci fa capire quanto il presidente della Juve, Andrea Agnelli, sia una persona che non fa sconti se si critica la sua Juventus. Questo forse è il motivo per cui nel corso dei nove scudetti, secondo diversi addetti ai lavori, il presidente si è circondato di yes man che nel tempo hanno portato la squadra a ridimensionarsi. Infatti la dirigenza juventina dall’acquisto di Ronaldo è sempre sembrata poco lucida nelle sue scelte e il grosso peso che aveva sui bilanci lo stipendio del portoghese, no ha fatto altro che demolire una delle squadre più forti della storia.

Zibi Boniek difende Allegri

Zibi Boniek nell’arco della sua carriera ha sempre rilasciato interviste con un solo minimo comune denominatore: l’onestà intellettuale. Mai nessuna dichiarazione per prendere il favore del pubblico o dell’ambiente degli addetti ai lavori, questa intervista ne è la prova: “Di solito i grandi ritorni (quello di Allegri) non sono semplici da gestire. E se una squadra gioca male spesso è colpa dell’allenatore, ma c’è da dire che pure certi calciatori non sono all’altezza. Di sicuro il primo Max juventino, aveva una rosa con maggiore spessore”

Non si può non notare l’attenta analisi riservata per il progetto bianconero da parte del suo ex giocatore, Boniek infatti ha detto una cosa che difficilmente viene espressa in determinati ambienti: che il problema della Juventus sono i giocatori, non l’allenatore. Perché dopotutto è difficile proporre un calcio moderno quando in rosa si ha un giocatore come Bonucci, che non riesce a difendere con efficacia in una difesa alta.

