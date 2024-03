Zidane nuovo allenatore Juventus?/ Calciomercato: sogno possibile, ma il Bayern… (oggi 27 marzo 2024)

ZIDANE NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS?

Che Zinedine Zidane possa diventare il nuovo allenatore della Juventus è una storia che si ripete ciclicamente, sostanzialmente ogni volta che si ventila l’eventualità di un cambio in panchina. Forse la grande occasione c’è stata davvero, nel 2019: la Juventus era alla fine del grande ciclo di Massimiliano Allegri (cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due finali di Champions League), Zizou aveva incredibilmente lasciato il Real Madrid dopo essere salito per tre volte consecutive, unico allenatore nella storia, sul tetto d’Europa. Era passato quasi un anno da allora: mentre ancora ci si interrogava sul nuovo allenatore della Juventus, e Pep Guardiola veniva indicato come forte candidato, le merengues erano entrate in crisi sotto la gestione di Santiago Solari (già sostituto di Julen Lopetegui) e Florentino Perez aveva chiamato proprio l’ex numero 21 bianconero.

La magia al Santiago Bernabeu non si era ripetuta; nel frattempo però la Juventus aveva ripiegato su Maurizio Sarri, ponendo fine anche al clamore mediatico su Guardiola (ma c’era decisamente del vero) e a quel punto il castello di carte era crollato. Un’estate più tardi, nuovo valzer ma molto più compassato: la Juventus aveva improvvisamente esonerato Sarri, Zidane era tornato a far parlare di sé come futuro allenatore bianconero ma, a nove giorni dalla firma con la Under 23, Andrea Pirlo era stato promosso tecnico della prima squadra. Ora, da tre anni Zizou non allena più: c’è chi dice che stia aspettando una chiamata dalla nazionale francese, ci torneremo ma intanto possiamo dire che quell’ipotesi, che sarebbe potuta essere stata reale dopo l’Europeo 2021 chiuso agli ottavi, si era sgonfiata con la conferma del suo ex compagno (anche alla Juventus) Didier Deschamps.

LE POSSIBILITÀ PER ZIDANE ALLA JUVENTUS

Adesso i tempi potrebbero diventare maturi per vedere Zinedine Zidane come nuovo allenatore della Juventus? Chissà: lo scenario sembra essere quello di cinque anni fa, Allegri appare prossimo all’addio e la società bianconera vorrebbe come allora un allenatore che possa innanzitutto proporre un calcio più “moderno”, abbandonando la difesa a tre e portando nuovi principi. Finora si è sempre parlato di Thiago Motta, la realtà è che l’italo-brasiliano è sulla bocca di tanti club e non è affatto detto che possa raggiungere la Continassa. Zidane-Juventus resta un sogno per tanti tifosi, e forse anche per le stanze interne dei bianconeri: poche settimane fa, in occasione del lancio della serie tv dedicata a Marcello Lippi, lo stesso francese non aveva chiuso la porta ad un suo ritorno (pur rimanendo sul vago, come giusto che fosse).

Ecco, qui però bisogna fare delle considerazioni a riguardo: almeno tre. La prima: Zidane sarebbe in cima alla lista del Bayern Monaco (insieme a Xabi Alonso) e come “sponsor” avrebbe Franck Ribéry, con cui ha giocato la maledetta (per loro, molto meno per noi) finale del Mondiale 2006 e che tornerebbe in Baviera come allenatore delle giovanili (lo riporta la Bild). La seconda: due anni fa, Thomas Gravesen, che ci ha giocato un anno, aveva rivelato come le uniche squadre che avrebbero acceso la fantasia di Zidane fossero il Real Madrid (per un terzo ritorno), la nazionale francese (per ovvi motivi) e il Marsiglia, città natale, anche se in un paio di stagioni all’OM sono cambiate tante cose, e non in meglio.

C'è poi la terza considerazione, che è in realtà di chi scrive: al di fuori del triennio d'oro al Real Madrid, dove peraltro aveva a disposizione uno squadrone, Zidane non ha esperienza come allenatore. Questo non significa che non possa fare bene o benissimo in altri contesti (le stesse cose si dicevano di Guardiola quando dominava a Barcellona), ma va sottolineato perché Zidane non è, per fare un esempio, Jurgen Klopp che lascia il Liverpool e fa gola a tutto il calcio. Forse anche per questo nessuno ha mai davvero approcciato Zizou con una proposta seria e concreta; qualche dubbio permane, insieme all'alto ingaggio che il francese chiederebbe. Tuttavia, come nuovo allenatore della Juventus susciterebbe non poco la fantasia, e allora staremo a vedere…











