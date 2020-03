Zidane rimane al Real Madrid/ Dalla Spagna: niente Juventus per Zizou e Pochettino…

In queste settimane di stop al calcio, non è solo il calciomercato a tenere banco ma pure il toto allenatori per la prossima stagione. Ecco che in tal senso nell’ultimo periodo si è discusso moltissimo sul prossimo futuro di Zinedine Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, che pareva un passo dall’approdare alla Juventus, scatenando però un effetto domino interessante tra le panchine d’Europa. Pure stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano dai media spagnoli e specialmente dal portale As per Zizou il futuro sarebbe solo a Madrid. Pare infatti che Zidane rimarrà ad allenare il Real Madrid anche nella prossima stagione e anzi il tecnico ex juventino è già all’opera di concordia con la dirigenza, per costruire la rosa della prossima stagione. Una mossa insolita per la Casa Blanca, che di solito attende la chiusura dei campionati per fare il punto della situazione: l’emergenza coronavirus ha evidentemente cambiato le carte in tavola.

ZIDANE RIMANE AL REAL, E POCHETTINO…

Niente Juventus dunque per Zidane che di converso non lascerebbe aperta la posizione in casa del Real Madrid ad altri nomi, in primis quello di Mauricio Pochettino. Come abbiamo detto, l’eventuale sbarco a Torino del francese avrebbe scatenato un effetto domino, portando il senza panchina Pochettino (esonerato dal Tottenham lo scorso novembre) ad accasarsi a Madrid, di nuovo protagonista in Liga dopo l’esperienza all’Espanyol. Un giro di panchine che certo avrebbe fatto parlare moltissimo i tifosi, specie i bianconeri, per cui Zizou rimane un idolo indiscusso (Zidane vestì i colori della Vecchia Signora per 5 anni, dal 1996 al 2001). Tanti tifosi bianconeri, specie i più scontenti della gestione Sarri, avevano a lungo invocato il nome del tecnico transalpino e lo stesso Zizou non aveva posto veti alla destinazione. Pure però sono cambiate le carte in tavola del Real, che si è dunque affrettato a confermare Zidane per il prossimo anno.



