Zielinski positivo al covid/ Napoli, il centrocampista infetto al 2° giro di tamponi

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è risultato positivo al coronavirus, e insieme a lui anche un dirigente del club partenopeo. La comunicazione è arrivata poco fa dalla stessa società campana, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere: “Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”. I calciatori del Napoli si erano sottoposti a tampone subito dopo la notizia dell’infezione di massa in casa Genoa, visto che proprio i rossoblu erano stati l’ultima squadra affrontata dai campani in campionato (domenica scorsa, ore 18:00). Al primo giro di tamponi i calciatori del Napoli, i dirigenti e i tecnici erano risultati tutti negativi, ma come ben si sa, non basta un solo riscontro positivo. Ed ecco che al secondo giro è spuntato Zielinski e quindi il collaboratore Costi. Nella giornata di domani verrà eseguito un terzo di giro di tamponi in vista poi della super sfida di domenica sera, la partita dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus.

ZIELINKSI POSITIVO AL COVID: DOMANI ALTRO GIRO DI TAMPONI

Nel caso in cui a Zielinski potrebbe aggiungersi una lunga lista di positivi (ricordiamo che nel Genoa inizialmente era positivo il solo Perin), non è da escludere che il big match contro i campioni d’Italia in carica possa essere posticipato a data da destinarsi, così come fatto per Genoa-Torino. Ovviamente si tratta solo di ipotesi per ora azzardate, resta il fatto che il Napoli giocherà senza una pedina importante come appunto Zielinski, uno scontro diretto per scudetto e Champions League. E tornando alla situazione covid in casa Grifone, nelle ultime ore sono aumentati i casi di positività, visto che il Genoa ha annunciato altre tre tesserati positivi al coronavirus, leggasi i giocatori Petar Brlek e Miha Zajc e il collaboratore tecnico Walter Bressan. “La società – scrive il Genoa attraverso una nota – ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti. L’attività al centro sportivo Signorini resta sospesa fino a lunedì”.



