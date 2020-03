Zielinski resta a Napoli?/ Calciomercato, il suo rinnovo è una priorità

Il rinnovo di Piotr Zielinski è una priorità assoluta per il Napoli, dunque questo tema adesso ha la priorità nel calciomercato della società partenopea. Ci sono sviluppi importanti su questo tema, che fanno pensare a un futuro di Zielinski che sia ancora a Napoli. La società del presidente Aurelio De Laurentiis dunque in questi giorni sta provando ad accelerare la trattativa con Zielinski per evitare che con Piotr si ricrei una situazione come quelle di Dries Mertens oppure José Maria Callejon, che sono arrivazielinskiti alla scadenza dei rispettivi legami con il Napoli. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto della situazione per il centrocampista polacco, che è stato individuato dall’allenatore Gennaro Gattuso come uno degli uomini “intoccabili” per il futuro del Napoli. L’intesa con il club era già stata trovata da tempo, l’unico nodo era la clausola rescissoria, giudicata troppo alta dall’agente del calciatore.

ZIELINSKI RESTA A NAPOLI? IL RINNOVO ACCELERA

Anche da questo punto di vista però la situazione si sta chiarendo, dunque per Zielinski è sempre più probabile una conclusione positiva della trattativa per tenerlo a Napoli. Il club infatti, sempre secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, ritiene il rinnovo di contratto con Zielinski una assoluta priorità. Non appena il quadro complessivo sarà più chiaro, la società del presidente Aurelio De Laurentiis proverà ad accelerare la trattativa con il manager del polacco, Bolek, per evitare appunto di “inciampare” in un nuovo caso che si trascini fino alla scadenza del legame fra il Napoli e il giocatore. Sull’ingaggio come detto non c’erano grandi problemi, si discuteva però soprattutto dell’importo della clausola rescissoria valida esclusivamente per l’estero, aspetto caro al presidente. La società proponeva ben 100 milioni di euro, con un incremento di ben 35 milioni rispetto a quella attuale, mentre Bolek e il giocatore spingevano per un ritocco decisamente più contenuto. Si tratta però di un dettaglio che non dovrebbe far saltare un accordo globalmente già di fatto raggiunto fra Zielinski e il Napoli.



