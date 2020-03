Zielinski resta al Napoli/ Calciomercato: rinnovo fino al 2025 con clausola monstre!

Tiene banco in casa Napoli per la prossima finestra di calciomercato il rinnovo di Piotr Zielinski, affare ritenuto prioritario dalla stessa dirigenza campana. Di tale trattativa abbiamo già discusso negli ultimi giorni e dunque pare ormai scontato che lo stesso Zielinski rimarrà al Napoli: rimane però da capire in che modalità. Quello che è certo è che la dirigenza azzurra ha intenzione di investire parecchio sul giocatore polacco, come pure ci ricorda questa mattina il Corriere dello sport. Il giocatore dopo tutto ha un contratto in scadenza con i campani per il 2021, quando avrà 27 anni e dunque sarà nel pieno delle sue facoltà fisiche: sarà il momento giusto per fissare il proprio destino con quello del Napoli, almeno per diversi anni.

ZIELINSKI RESTA AL NAPOLI: LE CIFRE SUL TAVOLO

Ecco che animati da tale intento, i dirigenti azzurri stanno elaborando un rinnovo di contratto davvero importante per Zielinski, che resterà al Napoli, pare almeno fino al 2025. Ovviamente nell’accordo è previsto un buon ritocco dell’ingaggio, con il polacco che arriverà a percepire, dai due milioni e ottocentomila di oggi, fino a 3 milioni e mezzo come stipendio. Ma non solo. Per assicurarsi che il polacco non entri nelle mire di altri club, il Napoli sta pensando ad inserire un’importante clausola rescissoria, da quasi 100 milioni di euro. Decisamente un grande passo in avanti se ricordiamo che per Zielinski esisteva dal 2016 una clausola da 65 milioni di euro.



