Zielinski rinnova col Napoli/ Calciomercato: accordo fino al 2024, ecco le cifre

In vista della prossima finestra di calciomercato, in casa Napoli tiene banco anche il tema rinnovi, sui cui la dirigenza è al lavoro da prima che l’emergenza coronavirus stoppasse ogni attività dei club. In tal senso però si continua a discutere sul rinnovo di Zielinski con il Napoli, che stando alle ultime voci di calciomercato pare già pronto. A rivelarcelo questa mattina sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, per cui il club azzurro ha deciso di puntare ancora a lungo sulla mezz’ala polacca e non solo per la prossima stagione, come testimoniano le cifre più che consistenti dell’accordo. Va aggiunto che la proposta sul tavolo ha già ricevuto il benestare delle parti in causa: di fatto mancano solo le firme che verranno apposte non appena la situazione di crisi lo permetterà.

RINNOVO ZIELINSKI: TUTTE LE CIFRE

Pare dunque già quasi ufficiale e dunque Zielinski rinnoverà con il Napoli: ma a che cifre? Come abbiamo suggerito prima, il club campano ha deciso di porre parecchia fiducia sul futuro in azzurro del polacco e ce ne rendiamo conto che dai numeri scritti sul tavolo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato della Rosea infatti Zielinski sarebbe pronto a legarsi alla formazione partenopea fino al 2024 e allo stesso giocatore verrà garantito uno stipendio da 2,5 milioni a stagione. Decisamente un passo avanti rispetto al milione di ingaggio che per ora il polacco percepisce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA