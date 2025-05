Ziferblat con “Bird of Pray” è il cantante rappresentante dell’Ucraina in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la prima semifinale i Ziferblat hanno conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono i Ziferblat? La band composta da Danylo (voce) e Valentyn Leshchynskyi (chitarra) e il classe ’98 Fedir Chodakov (batteria) hanno iniziato a muovere i primi passi circa dieci anni, ma la grande popolarità è arrivata solo nel 2024 quando hanno partecipato al concorso Vidbir dove hanno trionfato conquistando, di diritto, l’accesso all’Eurovision Song Contest 2025.

Per la loro prima partecipazione all’Eurovision 2025 hanno deciso di puntare su un brano potente come “Bird of Pray”, in cui viene raccontato la separazione e la sofferenza causate dalla guerra. Un brano autobiografico che parla proprio del conflitto che da anni sta piegando l’Ucraina, ma il messaggio della canzone è universale in tutto il mondo.

Con Bird of Pray gli Ziferblat conquistano gli Eurovision Song Contest 2025

La performance degli Ziferblat con “Bird of Pray” durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea in Svizzera. Un’emozionante performance che ha permesso alla band di conquistatore uno dei dieci posti disponibili per la finale che decreterà la canzone vincitrice di questa edizione. Sui social in tanti hanno notato la somiglianza tra i due cantanti al punto da scrivere “Come ho fatto a non sapere che questi due sono gemelli?”. Riguardo il brano il duo, ospite nel podcast Eurovoix, hanno spiegato che il loro brano “Bird of Prey” è stato pensato per dimostrare che la musica alternativa può avere successo in questo concorso.

Infine un utente, parlando proprio del duo, ha scritto: “non sono nemmeno un grande fan di Ziferblat o del nostro ingresso quest’anno, ma i fan degli euro che si comportano come se fosse la peggior canzone di sempre con la peggior messa in scena sono davvero fastidiosi, la quantità di odio e di felice eccitazione per il potenziale NQ dell’Ucraina è molto significativa, potete lasciarci in pace per favore?”.