Ziliani vs Del Piero/ “Vincere è l’unica cosa che conta? Indelicato, sdogana Moggi”

Paolo Ziliani risponde ad Alessandro Del Piero: non è la prima volta che il popolare giornalista si lascia andare a commenti “anti-Juventus” per così dire, in questo caso a finire nel calderone della critica è il ricordo del Pinturicchio circa il primissimo contratto firmato con la squadra bianconera. Oggi infatti ricorre l’anniversario di quel momento: era il 28 giugno 1993 quando Del Piero si unì ufficialmente alla Juventus, prelevato dal Padova. Allora era un ragazzino che aveva giocato una manciata di partite in Serie B; 19 anni dopo avrebbe lasciato il club essendone diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi, superando quel Giampiero Boniperti che, ironia della sorte, fu l’uomo che lo portò a Torino. Due leggende che, nel giorno dell’inaugurazione dell’Allianz Stadium – nel 2012, allora l’impianto era conosciuto come Juventus Stadium – ebbero la parte più importante nella cerimonia, ricordando il momento in cui il primo novembre 1897 fu fondata la società.

ZILIANI VS DEL PIERO

Ecco: Del Piero, sui social network, ha voluto celebrare il momento in cui 27 anni fa entrò ufficialmente a fare parte della Juventus. Ha scritto che in questa giornata il presidente Boniperti gli faceva firmare il suo primo contratto, e “mi ricordava che vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. E’ il motto della società bianconera: sportivamente parlando, ha sempre identificato questo club con la voglia e quasi la necessità di essere sempre un gradino sopra gli altri, di primeggiare e di non contemplare obiettivi che siano diversi dal sollevare trofei. Per Ziliani invece – e non solo per lui, va detto: la polemica non è certo nuova – quello slogan “è indecoroso e sorprende che una persona intelligente come lei – riferito direttamente a Del Piero – ne faccia il più caro dei suoi ricordi”. Secondo il giornalista infatti il motto della Juventus “sdogana Moggi e avalla rovina del calcio italiano, tuttora in atto”. Ziliani auspica un salto di qualità a Del Piero che, intendiamoci, certamente non aveva nessun “secondo fine” se non quello di celebrare l’inizio della sua storia con la Juventus.



