Zina, Carlo Alberto, Francesco e Chiara, moglie e figli Alberto Bauli/ “L’azienda..”

Alberto Bauli, il re del pandoro, è morto a Verona a 80 anni dopo essere stato il presidente per oltre 25 anni presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero. Alberto Bauli ha lasciato la moglie Zina e i tre figli Carlo Alberto, Francesco e Chiara che hanno scelto strade diverse rispetto a quella intrapresa dal padre che, invece, scelse di portare avanti le scelte professionali del padre Ruggero. Dei figli parlò proprio Alberto Bauli in un’intervista del 2009 rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. «L’azienda non è un feudo personale. È un’entità che va avanti da sola. Con me lavora mio nipote, mentre i miei figli hanno scelto strade diverse: uno è avvocato, l’altro studia alla New York University e mia figlia ha scelto la facoltà di Filosofia», raccontava più di dieci anni fa il re del pandoro.

Zina, Carlo Alberto, Francesco e Chiara, moglie e figli Alberto Bauli: scelte professionali diverse dal padre

La morte di Alberto Bauli ha lasciato un vuoto importante nell’azienda del re del pandoro. La moglie Zina e i figli Carlo Alberto, Francesco e Chiara stanno affrontando il proprio dolore in silenzio, nella riservatezza della propria famiglia. La morte di Alberto Bauli rappresenta una perdita importante per l’imprenditoria italiana. Il re del pandoro, infatti, ha contribuito a far crescere l’azienda fondata dal padre facendola conoscere in tutto il mondo e raggiungendo traguardi importanti. I tre figli, però, hanno scelto strade diverse rispetto al padre che, oggi, viene pianto dalla famiglia e da tutti coloro che l’hanno conosciuto.



