Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid/ Un lutto? “Motivi personali”

Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro del Real Madrid. Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato lo stesso club castigliano attraverso un breve post sui social in cui ha spiegato che l’allenatore francese si è dovuto allontanare dal ritiro per il pre-campionato, attualmente in corso di svolgimento in Canada, a Montreal per motivi personali. Cosa è successo? Difficile capirlo, ma sicuramente si può intuire che l’ex Pallone d’Oro abbia avuto qualche problema in famiglia, e fra le ipotesi accreditate vi è quello di un malanno da parte di qualche caro, di un incidente o in estrema ipotesi di un lutto. Ansia e preoccupazione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma ciò di ufficiale di cui sappiamo è il semplice comunicato del Real: “Il nostro allenatore, Zinedine Zidane, sarà assente dal campo di allenamento della preparazione pre-campionato a Montreal per motivi personali. Fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni”.

ZINEDINE ZIDANE LASCIA IL RITIRO DEL REAL MADRID

Ad alimentare ancora di più la preoccupazione, il fatto che anche il figlio dell’allenatore del Real Madrid, Luca, abbia lasciato con il permesso il ritiro pre-campionato del Racing Santander, e questo sabato il giovane talento ha raggiunto appunto papà Zinedine e famiglia. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Fox Sport, pare che il giovane abbia telefonato al club nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 luglio, chiedendo di poter lasciare il ritiro, e stamane lo stesso non era presente alla seduta prevista per la giornata odierna. Un inizio di stagione un po’ turbolento quindi per Zidane junior, che era stato presentato dalla sua nuova squadra solamente nella giornata di giovedì scorso, dicendosi pronto e voglioso ad iniziare questa nuova avventura fra i pali, in Seguna Division B, l’equivalente della nostra Serie C. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore per capire con esattezza cosa stia accadendo alla famiglia Zidane, con la speranza che il tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

