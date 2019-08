‘Zingaraccia’ vs Salvini: “Ci vuole sterminare”/ “Sono ai domiciliari, rubavo tutto”

Ribattezzata “zingaraccia” da Salvini, la rom non fa passi indietro: servirebbe una pallottola in testa per il ministro dell’Interno. Al centro dell’ennesimo caso politico degli ultimi giorni, la nomade è stata intervistata da Stasera Italia ed è tornata ad attaccare il segretario federale della Lega, che aveva utilizzato quell’epiteto dopo la minaccia rivoltagli. «Io sono la zingaraccia. Io rubavo certo, tutto quello che mi capitava. Sono agli arresti domiciliari. Ho combattuto tutta la vita affinchè i miei figli non finiscano nello stesso modo», confessa la donna ai microfoni del programma di Rete 4, evidenziando poco dopo: «Sono quasi sette anni che sono tra carcere e arresti domiciliari». E, come dicevamo, è sempre della stessa idea: «Gli servirebbe un proiettile, l’ho detto: mi sento minacciata allo stesso modo, io penso che lui ce l’abbia con gli zingari, ce l’abbia con il nostro popolo».

ZINGARACCIA VS SALVINI: “CI VUOLE STERMINARE”

La donna, affiancata dal marito, ha poi spiegato di averci messo quattro anni a costruire la (faraonica) casa in cui abita: «E’ il nido dei nostri figli, (Salvini) ha buttato giù in ogni campo in cui è entrato». «Lui ci vuole sterminare», incalza la rom, con il marito che ha continuato: «Ho rubato per questa casa, per fare crescere i miei figli: sono stato in carcere per furto e truffa ma non ho truffato gli italiani. Ho truffato gli svizzeri perché in Svizzera hanno i soldi». E minaccia: «Se vieni qui per buttare giù la mia casa mi getto addosso della benzina e mi do fuoco». Anche Matteo Salvini è tornato sul caso nell’ultimo comizio, rincarando la dose: «Polemica surreale e cori indignati perché ho detto che è una zingaraccia… Ribadisco è una zingaraccia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA