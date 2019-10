Zingaretti: “Alleanza M5s-Pd o torna Salvini”/ Giallorossi contro “pericolo” Lega

Dopo l’accordo di Governo, l’alleanza M5s Pd potrebbe essere ancor più forte e stabile. E’ Nicola Zingaretti a lanciare la proposta nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Otto e mezzo: grillini e dem insieme per contrastare il possibile ritorno della Lega. Il governatore di Regione Lazio ha spiegato a Lilli Gruber: «M5s e Pd rappresentano oltre il 40 per cento dell’elettorato italiano: se allarghiamo anche ad altri alleati, abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%. Vogliamo provare a farla diventare un’alleanza? Io dico di sì, sennò torna Salvini». Parole che non sono passate inosservate e che hanno aperto il dibattito nel giorno dell’evento Italia 5 Stelle: «Ho letto l’intervista di Zingaretti e sono molto contento delle sue parole», le parole da Napoli del sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro.

ZINGARETTI: “ALLEANZA M5S PD CONTRO SALVINI”, LA REPLICA DELL’EX MINISTRO

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Matteo Salvini, che ha scelto Facebook per rispondere al segretario Pd: «Ormai lo dicono senza ritegno: questo governo del tradimento esiste soltanto per paura di Salvini. Hanno gettato la maschera, gli Italiani non li perdoneranno». Nella lunga intervista rilasciata a Otto e mezzo, Zingaretti si è poi soffermato sulla “partecipazione” di Italia Viva: «Anche Renzi nell’alleanza? Per quanto mi riguarda ovviamente sì, poi va chiesto a lui». Una battuta anche su Virginia Raggi, sindaco M5s di Roma nel caos: «Per me non dovrebbe dimettersi, ma affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti». Sul caso rifiuti, invece, «ho passato più tempo ad occuparmi dei rifiuti di Roma di chiunque altro prima nella storia, dando una mano non tanto alla Raggi quanto ai cittadini romani».

