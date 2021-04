“Zingaretti pronto a candidarsi sindaco Pd-M5s a Roma”/ E per Regione Lazio…

Prosegue senza sosta il dibattito all’interno del Partito Democratico in vista delle Comunali a Roma. Il colpo di scena potrebbe arrivare da Nicola Zingaretti, attuale governatore del Lazio. Secondo quanto riporta Dagospia, l’ex segretario dem avrebbe confidato a Bettini e Conte di essere pronto a presentarsi come candidato sindaco della Capitale…

Dopo smentite su smentite, secondo il portale di Roberto D’Agostino potrebbe arrivare il twist inaspettato: Nicola Zingaretti come candidato dell’area giallorossa. «Ma dobbiamo decidere in anticipo chi sarà il candidato alla Regione Lazio», ha ammonito l’ex leader del Pd. Una svolta che potrebbe avere importanti risvolti in vista del voto: in base ai sondaggi, Zingaretti straccerebbe sia Virginia Raggi che Carlo Calenda…

“Zingaretti pronto a candidarsi sindaco Pd-M5s a Roma”

In attesa di conferme su questa indiscrezione, ricordiamo che al momento è viva solo la candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie Pd in vista delle Comunali a Roma. Ma non solo. Nicola Zingaretti ha sempre smentito la sua possibile candidatura a sindaco della Capitale, ribadendo il suo impegno da governatore del Lazio. «Non ne faccio una questione personale, ma pongo un tema politico: sono il primo presidente della Regione Lazio eletto per due volte di fila», ha spiegato ancora ieri ai microfoni di Rai News 24: «Non è un tema personale ma un tema di responsabilità. Nella mia vita ho sempre messo al primo posto la missione. Devo ringraziare i cittadini per essere stato eletto due volte e ora, con la campagna vaccinale al centro, come faccio a pensare “Arrivederci, vado via”? Tra l’altro le candidature in campo per il centrosinistra sono più che credibili».

