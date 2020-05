Zingaretti: “Vaccino sia realizzato in Italia”/ “Lavoriamo per autonomia e sicurezza”

Pubblicità

Appello di Nicola Zingaretti per il vaccino, una sfida decisiva che l’Italia deve giocare da protagonista. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime settimane si è parlato molto della realizzazione di un vaccino contro il coronavirus e Roma vuole essere determinante nel campo della ricerca. E il segretario del Partito Democratico ha le idee chiare: il vaccino dovrà essere un bene comune, accessibile a tutti, fabbricato e realizzato in Italia. E, per questo motivo, tutelato. L’Italia si trova di fronte ad una sfida enorme, le parole del segretario dem, che ha poi messo in risalto che enormi sono anche gli interessi in gioco.

Sono svariati i progetti elaborati nel corso degli ultimi mesi per contrastare il Covid-19 ed alcuni vaccini sono già in fase di sperimentazione clinica. Per questo motivo molti Governi si sono mossi in autonomia per difendere i propri cittadini. E anche l’Italia deve farlo, l’opinione di Nicola Zingaretti: «Questa corsa va regolata e governata. Dobbiamo essere pronti, in primo luogo per garantire che tutti i cittadini abbiano la possibilità di vaccinarsi. Secondo, per evitare di farci trovare sguarniti, scongiurando quei problemi di approvvigionamento che il sistema sanitario e di protezione civile ha avuto all’inizio della pandemia, così come in tutti i Paesi che hanno affrontato l’avanzata del virus. Lavoriamo per garanzie pubbliche e produzioni che garantiscano l’autonomia e la sicurezza nazionale».



