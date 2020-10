Zingaretti vs Salvini/ “Con lui al Governo l’Italia sarebbe paese morto”: la replica

Nicola Zingaretti, attacco frontale a Matteo Salvini: botta e risposta al vetriolo tra i leader di Partito Democratico e Lega. Il governatore del Lazio ieri era a Legnano per un comizio a sostegno del candidato sindaco dei dem in vista dei ballottaggi in programma il 4-5 ottobre 2020. Il segretario Pd ha colto l’occasione per sferrare un colpo durissimo all’ex ministro dell’Interno, tornando sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia: «Se avesse vinto il nazionalismo, ovvero la Lega di Matteo Salvini, oggi l’Italia sarebbe un Paese morto e senza speranza». Un affondo degno di nota, utilizzato da Zingaretti per elogiare la gestione giallorossa: «Noi siamo stati più bravi di altri Paesi, sia come governo che come classi dirigenti, a governare l’emergenza sanitaria. Dove governavano le Destre, sono stati registrati dei disastri».

ZINGARETTI VS SALVINI: LA REPLICA DEL LEGHISTA

Parole che ricordano molto da vicino quelle di Pierluigi Bersani, Nicola Zingaretti ha poi proseguito nella sua filippica contro Matteo Salvini: «A Destra sono i migliori ad illustrare e rappresentare i problemi dei cittadini italiani, ma noi dobbiamo essere percepiti come quelli che sono i migliori a risolvere i problemi degli italiani». Il segretario del Pd ha poi evidenziato che, a suo avviso, la Destra «fa campagna elettorale con slogan, odio e, in alcune zone, con rigurgiti neofascisti inquietanti come è accaduto in Toscana». Non è tardata ad arrivare la replica di Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Stasera Italia: «Che squallore, con 35mila morti… che schifo. Sei in una terra che ha sofferto e pagato, che è ripartita, e vai a fare un comizio dicendo che se avesse vinto Salvini l’Italia sarebbe morta? Zingaretti, quando ti occupi della sanità del Lazio?».



