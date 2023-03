Zinnedine, chi è? The Voice Kids 2023/ Il rapper del team Clementino sarà il vincitore?

Zinnedine sarà il vincitore di The Voice Kids 2023?

Zinnedine è tra i finalisti della prima edizione di The Voice Kids 2023, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Durante la puntata delle Blind Audition il giovane rapper tunisino è stato uno degli indiscussi protagonisti conquistandosi uno dei posti disponibili per la finale. Sul palcoscenico del talent show ha deciso di portare un brano di Ghali attirando i consensi di tutti e quattro i giudici – coach. Da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino fino ai Ricchi e Poveri tutti si sono voltati per scoprire chi fosse il giovane talento.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

Alla fine però, chiamato a scegliere in quale squadra entrare, Zinnedine non ha avuto alcun dubbio e ha deciso di entrare nel team di Clementino. Non solo, proprio in compagnia del suo coach, si è esibito sul palco in un duetto rap che è stato promosso sui social.

Chi è Zinnedine, finalista di The Voice Kids 2023

Zinnedine, finalista di The Voice Kids 2023, si è raccontato ai microfoni del talent show di Rai1: “il mio nome è Zinnedine, ho 12 anni, sono originario di una piccola città in Tunisia, visto a Baggio da 4-5 anni. Mio padre e i miei nonni vivono ancora in Tunisia, mia madre è la prima che voglio bene in famiglia. Da quando ho aperto gli occhi vedo sempre mia mamma lavorare. Il mio sogno è diventare un rapper famoso, far felice mia mamma e tutta la mia famiglia”.

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

A sostenerlo la mamma e il fratello che racconta. “è un bambino cresciuto, ma rimane sempre quel bambino, cerco sempre di proteggerlo. E’ forte, ma è allo stesso tempo sensibile”. Il giovane rapper non nasconde di essere un grandissimo appassionato dei rapper americani: “ho sempre ascoltato la musica di brutto, del tipo Fifty 50, Eminem e quei rapper dell’America. Ho scritto 3-4 freestyle, ti parlo del mio quartiere, della mia storia. Il rap è molto bello e gasa molto”. Perchè partecipa a The Voice? “Essere qui a The Voice è una cosa molto bella. Vorrei arrivare in un mondo che non puoi immaginarti, il mondo che desidero io”.

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

Ecco il video della sua esibizione a The Voice Kids 2023:













© RIPRODUZIONE RISERVATA