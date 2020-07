Zio fa fumare sigaretta alla nipote di 3 anni/ Video su Instagram: polizia lo arresta

Episodio davvero al di là di ogni limite della follia umana quello verificatosi in Turchia e che ha come sfortunata protagonista, purtroppo, una bambina di soli tre anni d’età. Una vicenda immortalata con lo smartphone in un video divenuto virale su Instagram prima e su YouTube poi, nel quale si vede lo zio della piccola che accende e fa fumare una sigaretta alla nipote, mettendogliela in bocca e ridendo di gusto. Cosa ci sia da ridere in tutto ciò, francamente è difficile da comprendere e, a quanto pare, non siamo gli unici a riscontrare seri problemi in questo: l’intero web si è indignato dinnanzi a queste immagini, prendendo le distanze dal gesto dell’adulto e iniziando a segnalare il contenuto ai gestori di Instagram. Il filmato, direttamente o indirettamente (ancora non si conoscono gli esatti dettagli dell’accaduto), è finito tra le mani dei servizi sociali, che hanno provveduto a denunciare l’uomo, successivamente arrestato dalle locali forze di polizia. Si tratta di Mehmet Kizilcinar, residente nella provincia di Mardin, geograficamente ubicata nella porzione sudorientale della Turchia. Ad aggravare il tutto, stando a quanto riferito dalla redazione turca della Cnn, ci sarebbe l’azione reiterata: infatti, la nipote sarebbe stata costretta a fumare una sigaretta dallo zio anche nel corso di una seconda diretta video sui social network.





