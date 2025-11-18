Regione Lombardia presenta le ZIS: ecosistemi innovativi per rilanciare le imprese e creare occupazione giovanile.

Con la delibera 5294 del 10 novembre scorso, Regione Lombardia ha avviato l’iter attuativo delle ZIS (Zone di innovazione e sviluppo), che andranno a sostituire i vecchi distretti industriali. L’approccio è innovativo: si punta alla creazione di veri e propri ecosistemi di imprese innovative, basati sulla sinergia tra imprese, università, formazione professionale, enti locali e terzo settore. A breve usciranno i regolamenti e i raggruppamenti avranno 60 giorni di tempo per presentare una manifestazione d’interesse e un masterplan preliminare. Ma di che si tratta esattamente?

Tutti conosciamo i distretti industriali: filiere di imprese che insistono su un territorio specifico, con fornitori e logistica in parte condivisa tra aziende concorrenti e una rete di supporto istituzionale per la promozione e la commercializzazione. Pensiamo, per stare in Lombardia, alla seta e ai filati di Como, alle calze di Castel Goffredo, alla meccatronica del Nord milanese, all’aerospazio nel Varesotto.

Tutte storie di successo che però oggi faticano a stare al passo dei processi di globalizzazione. L’idea, allora, è quella di innovare le politiche industriali costruendo alleanze più vaste, che vedano le imprese al centro di un ampio sistema di relazioni che favorisca l’innovazione tecnologica, la creazione di start up a prevalente occupazione giovanile, la ricerca di risorse umane di qualità, la capacità di proporsi ai mercati internazionali, il rapporto fecondo e responsabile con il territorio di riferimento.

La fase preliminare di selezione e progettazione, che si concluderà entro il 2026, sarà sostenuta direttamente dalla Regione con un investimento di 1 milione di euro; le successive attingeranno a nuove risorse molto più corpose provenienti anche dal sistema del credito, dalle fondazioni ex bancarie e dai fondi di coesione europei (sempre che essi restino in capo alle Regioni). Saranno ammesse ai benefici un massimo di due ZIS per ogni provincia, una ZIS tematica per ogni filiera, mentre nessun limite numerico è posto a ZIS interprovinciali.

«Cambiamo per innovare – ha sottolineato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, regista dell’operazione. Le ZIS saranno il connettore dei valori aggiunti di cui già disponiamo e che metteremo a sistema, ecosistemi settoriali che innovano in squadra tra aziende, ricerca, formazione, istituzioni e credito. Guardiamo al futuro difendendo il nostro sistema produttivo con l’obiettivo di consegnare opportunità ai giovani».

Immediata e convinta la condivisione del progetto da parte delle organizzazioni di categoria. «Applaudiamo all’iniziativa di Regione Lombardia – ha detto il presidente di Confindustria Lombardia e Feralpi Group, Giuseppe Pasini – perché attraverso le ZIS si intensifica il lavoro a favore delle imprese e dei territori. Apprezziamo la capacità di visione e la volontà di puntare sui giovani: la Lombardia è il motore dell’Italia, incarna l’eccellenza in tanti comparti e continua a ottenere riconoscimenti internazionali, come dimostra l’andamento delle esportazioni. Le ZIS vanno nella direzione di proseguire su questa strada, aiutando i territori a crescere».

Certo, le ZIS hanno un limite: a differenza della ZES (Zona economica speciale, ndr) già attiva nel Centro-Sud, non consentono alle aziende il pieno recupero fiscale delle somme investite. Ciò rischia di penalizzare le parti più produttive del Paese, danneggiando in definitiva anche il Sud: meno risorse finanziarie, più drenaggio fiscale significano meno investimenti, meno assunzioni, meno delocalizzazioni nelle zone più fragili del Paese. Un limite che si somma a una minaccia che viene da Bruxelles.

Nel bilancio pluriennale 2028-2034, la Commissione ha ipotizzato di affidare la gestione dei fondi di coesione agli Stati centrali. «Togliere alle Regioni la gestione dei fondi – è l’allarme rilanciato dal Presidente Attilio Fontana – andrebbe contro ogni logica di buonsenso e penalizzerebbe soprattutto sistemi virtuosi come quello lombardo, che nel settennato in corso ha beneficiato di ben 4,4 miliardi di fondi europei interamente utilizzati per il sostegno alle imprese e per la realizzazione di servizi e infrastrutture che ne incrementino la competitività».

Sarebbe un bello schiaffo alla sussidiarietà e una vera beffa proprio nel giorno in cui il meccanismo dell’autonomia differenziata sembra mettersi finalmente in movimento, con la firma della pre-intesa tra Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria e Stato centrale per la devoluzione delle prime quattro materie, ovvero protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.