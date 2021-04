Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa/ Video lo incastra? “Incontro privato”

Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso Zlatan Ibrahimovic. Già nel caos in patria per alcuni investimenti, l’attaccante del Milan è stato pizzicato in un ristorante di Milano in piena zona rossa. E ora è arrivato anche un video che sembra incastrare l’attaccante rossonero: il video è stato mostrato in esclusiva da Zona Bianca su Rete 4 e vede protagonista lo svedese all’uscita dal locale meneghino.

«Se abbiamo mangiato? Non ero a pranzo, è stato un grande meeting», la replica di Zlatan Ibrahimovic a Giorgio Sturlese Tosi, che ha incalzato il bomber del Milan con domande ficcanti. Netto il 39enne di Malmo: «Ma di cosa parli? Zona rossa? Cosa vuoi, fare delle foto? E allora vai, qui nessuno ha mangiato». E non è tutto, perché Ibra – senza mascherina – ha ripreso il giornalista sull’errato utilizzo del dispositivo di sicurezza: «Tieni la maschera giusta che così è fuori».

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL RISTORANTE IN ZONA ROSSA: IL VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha dunque confermato la tesi dell’incontro di lavoro, ribadita del resto anche dal proprietario del ristorante: «Zlatan è venuto solo a trovarci, è un amico. Nessuno ha mangiato qui, ripeto è solo venuto a trovarci. Noi ci facciamo i c*zzi nostri, voi fatevi i vostri». Nel corso delle scorse ore sul caso è intervenuto anche l’avvocato del Milan, Leandro Cantamessa: «E’ una cosa che non avrebbe dovuto fare, non sarebbe il primo caso e non sarà purtroppo l’ultimo. Sulla questione, come dice Zalone, “casco dalle nuvole”». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, senza dimenticare che è a rischio il ruolo di testimonial di Regione Lombardia: «Sarà mia cura interloquire con l’assessore Bolognini, che ha la responsabilità della campagna di comunicazione, per segnalare l’episodio di Zlatan Ibrahimovic opportunamente segnalato», le parole della vice-presidente Letizia Moratti in Consiglio Regionale. Clicca qui per il video di Zona Bianca.

