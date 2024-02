Zlatan Ibrahimovic manda in “pensione” Amadeus a Sanremo 2024/ “Quanti anni hai? Io ritirato a 42, e tu…“

Festival di Sanremo 2024, Zlatan Ibrahimovic provoca Amadeus: “A 60 anni continui? Io ritirato a 42”

Al Festival di Sanremo 2024 è ritornato Zlatan Ibrahimovic dopo la sua esperienza nel suo secondo Sanremo. “Che ci fai tu qui” è stata la prima parola che l’ex calciatore ha rivolto al conduttore: “Quanti anni hai? Io a 42 anni ed ho smesso. Ti ricordi dei casini che hai combinato? Io sono qui per proteggerti” ha rivelato Zlatan. Come nel Sanremo 2020 ha ripreso a punzecchiare Amadeus con battute e stoccate, pungendolo sul fatto che forse vista l’età è da mandare in pensione.

SANREMO 2024, PRIMA SERATA/ Cantanti, scaletta e diretta: L’Ariston omaggia il grande Toto Cutugno

Zlatan Ibrahimovic ha fatto irruzione al Festival di Sanremo provocando Amadeus ed alla fine gli ha fatto un dichiarazione inaspettata: “Se sai tutto di questo teatro dimmi come arrivo lassù al mio posto?” “No li non puoi andare è il posto del Presidente Sergio Mattarella” “Perché quanti goal ha fatto?” è stata la battuta di Ibrahimovic. Non è mancata poi un’altra stoccata: “Io sto qui e ti guardo ma se ti vedo stanco ti dò il cambio e qui la panchina è lunga”

Marco Mengoni prova a baciare Giovanna Civitillo a Sanremo 2024/ Amadeus impazzisce di gelosia

Sanremo 2024: Zlatan Ibrahimovic torna al Festival e punge Amadeus: “Se ti vedo stanco ti do il cambio”

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2024 è stato segnato da battute e gag anche sul suo ritiro, ovvero il fatto che forse Amadeus a 60 anni è troppo vecchio per continuare a presentare la kermesse canora, in quanto Zlatan si è ritirato ben prima. Sicuramente tra i momenti più divertenti della serata, finora, sui social è stato accolto con favore.

E dunque ha preso il via questa prima serata del Festival di Sanremo 2024 che ha visto già i primi quattro cantanti in gara esibirsi ovvero Clara Soccini, Sangiovanni, Fiorella Mannoia e i La Sad con le loro canzoni tra conferme e novità.

Tapiro ad Amadeus: "Multa alla Rai? Che sarà mai"/ Pubblicità occulta di Instagram con Chiara Ferragni

© RIPRODUZIONE RISERVATA