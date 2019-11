Zlatan Ibrahimovic, post con maglia Hammarby/ Video, addio al Milan per il bomber?

Annuncio a sorpresa da parte dell’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic. Attraverso i propri profili social, leggasi Instagram e Twitter, il bomber svedese ha pubblicato un video in cui ha mostrato la maglia dell’Hammarby con impresso il proprio nome sulle spalle. Società sconosciuta ai più si tratta di una squadra originaria di Stoccolma, in Svezia, che milita nel campionato nazionale. Probabile che l’ex centravanti di Milan, Inter, Juventus, Manchester United, Barcellona e Ajax, abbia deciso di sorprendere tutti, decidendo così di chiudere la sua carriera in patria? Difficile dirlo, fatto sta che nulla sarà da lasciare al caso, e la notizia si è diffusa sul web a macchia d’olio provocando tanta curiosità.

ZLATAN IBRAHIMOVIC, POST CON MAGLIA HAMMARBY: GIÀ IN PASSATO…

Manca ovviamente l’ufficialità visto che per ora l’Hammarby non ha fatto sapere nulla, ma la situazione è da monitorare con estrema attenzione nel giro delle prossime ore. Ibrahimovic sembrava prossimo ad un ritorno in Italia, ed in particolare al Milan, visto che la società rossonera è sempre stata una grande stimatrice del centravanti svedese, e soprattutto, necessita di un bomber di peso, tenendo conto della crisi di gol di Piatek di questa stagione. Nelle ultime settimane il 38enne di Malmoe è stato accostato con insistenza anche al Bologna e al Napoli. Molti sono comunque quelli convinti che il post social di Ibra significhi poco o nulla, anche perché già nelle scorse settimane lo stesso bomber svedese aveva sorpreso tutti con un annuncio in cui sembrava prossimo il ritorno nella Liga “Ciao Spagna – aveva scritto a fine ottobre – Indovina? Sto tornando”. A nostro avviso, visti anche i due anni straordinari oltre oceano, ci sembra prematuro che Ibra possa già tornare in patria, e la nostra speranza, ovviamente, è di rivederlo al più presto in Serie A.





