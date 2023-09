Zlatan Ibrahimovic torna al Milan?/ De Notaris: “Il suo carisma serve!” (esclusiva, 22 settembre 2023)

ZLATAN IBRAHIMOVIC TORNA AL MILAN? IL COMMENTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA)

È un Milan in difficoltà dopo la quinta sconfitta consecutiva negli ultimi derby contro l’Inter, a maggior ragione perché nell’ultimo derby i nerazzurri hanno vinto 5-1. C’è chi accusa Stefano Pioli, chi la società nel non aver scelto i giocatori giusti nell’ultimo mercato, come ad esempio un centravanti che possa far tirare il fiato a Olivier Giroud. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan come dirigente al fianco di Pioli potrebbe fare comodo ai rossoneri, con il carisma, la personalità e la conoscenza calcistica dell’ex giocatore svedese. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pensa che Zlatan Ibrahimovic possa tornare al Mlan? Penso che questa cosa potrebbe veramente verificarsi. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan certamente è possibile.

In che ruolo potrebbe tornare? Come dirigente, occupando un ruolo importante nella società rossonera. Zlatan Ibrahimovic sa di calcio e ha molto carisma, molta personalità, come ha sempre dimostrato nella sua carriera anche come trascinatore della squadra rossonera da giocatore, così importante per il Milan.

La convivenza con mister Stefano Pioli come potrebbe andare? I rapporti si creano, la convivenza con Pioli sarebbe possibile. Pioli e Ibrahimovic potrebbero coesistere.

I problemi potrebbe essere anche altri? La società Milan sembra essere poco chiara nei progetti… Purtroppo attualmente le società ragionano sempre per progetti a breve durata, mai a lunga durata. Quanto all’ultimo mercato invece credo che il Milan abbia lavorato bene, nel modo migliore possibile. (Franco Vittadini)

