Chi è Zoe Bleu?/ figlia di Rosanna Arquette, “Signs of love”? “È stato difficile…”

Chi è Zoe Bleu?

Zoe Bleu, figlia della celebre attrice Rosanna Arquette, fidanzata e collega del celebre attore (e figlio di Sean Penn): Hopper Jack Penn ma anche famosa attrice principale del film “Signs of love”, sarà una degli ospiti di Oggi è un altro giorno per parlare proprio del film. Indubbiamente per lei non deve essere semplice confrontarsi col mondo dello spettacolo in quanto figlia d’arte e fidanzata di un altro attore eppure Zoe è una ragazza molto sorridente e tenace.

Zoe Bleu si chiama Zoe Sidel ed è nata nel 1994, neanche lei, come Hopper, voleva fare l’attrice ma l’opportunità che le è stata data nel 2022 l’ha profondamente segnata. Alla stampa Zoe ha dichiarato: “Nel pieno della pandemia quando tutti avevamo molta paura e vivevamo nel caos, Clarence ci ha offerto questa opportunità. Questo progetto è stato mandato da Dio, Clarence e i produttori hanno creduto in me; mi sono innamorata del personaggio di Jane e della storia d’amore con Frankie anche perché potevo identificarmi in alcuni temi del film”. Nel film Zoe recita nei panni di una ragazza sordomuta, si è dovuta impegnare tanto per questo ruolo ma nonostante ciò, questa opportunità sembra stata quasi una “benedizione” per lei.

Zoe Bleu: Le difficoltà sul set e il rapporto con Hopper Jack Penn

Come avevamo preannunciato, per Zoe Bleu far parte del film “Signs of love” è stato come un dono dal cielo ma le difficoltà non sono state poche e la stessa attrice aveva dichiarato: “È stato difficile imparare la lingua dei segni durante la pandemia, l’ho fatto attraverso sessioni Zoom con un tutor e moltissimi video su Youtube e documentari, ma quello che avrei voluto era sicuramente più ricerca attraverso le connessioni umane e imparare il linguaggio dalle persone in carne e ossa e non dietro ad uno schermo.

La lingua dei segni è un linguaggio bellissimo, io sono una ballerina e la LIS è stata per me come ballare con le mie mani, inoltre quello che mi piace di questo tipo di linguaggio ne è la necessità di prestare molta attenzione al linguaggio corporeo dell’altro e essere molto presente per poter leggere le labbra di chi hai di fronte”. Sul set del film però, Zoe e Hopper Jack Pean hanno avuto modo di approfondire la loro relazione ma anche di far capire al loro pubblico che non sono solo i figli di due grandi attori holliwoodiani, sono anche due giovani ragazzi e artisti che stanno realizzando i loro sogni, prendendo anche le distanze dai genitori e dalle loro carriere.











