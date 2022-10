Zoe Cristofoli dopo la rapina subita/ “Un incubo, esperienza più brutta di sempre”

A pochi giorni dalla rapina in casa di Theo Hernandez, quando dentro vi erano la fidanzata Zoe Critofoli e il loro bimbo di soli sei mesi, l’influencer esce allo scoperto raccontando quei terribili momenti vissuti. Zoe Cristofoli non usa giri di parole per descrivere quella tragica serata: “Abbiamo passato l’esperienza più brutta della nostra vita”. E ancora: “È stato un incubo soprattutto perché era impossibile chiamare aiuto”, tornando a tre giorni prima quando Zoe Cristofoli era sola in casa con Theo Junior, mentre il terzino sinistro del Milan era assente. Una banda di quattro malviventi, come ha ricordato l’edizione online del Il Giornale, ladri armati di pistole, hanno fatto irruzione nell’abitazione del calciatore rossonero, una villa sita in località Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Jessica Selassié: "Soleil Sorge ha detto cose alle spalle"/"Lulù? Vincitrice GFvip"

Il gruppo se ne è infischiato della presenza di una donna e di un neonato, arraffando tutto ciò che poteva, leggasi gioielli, soldi, oltre a minacciare Zoe Cristofoli e Theo Junior nonché le due collaboratrici domestiche che erano in servizio. La ragazza sarebbe stata costretta ad aprire la cassaforte, dove la coppia custodiva i propri gioielli: “Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita – ha scritto la fidanzata del calciatore della nazionale francese – però oggi siamo qui e questa è l’unica cosa che conta davvero. Grazie a Dio stiamo tutti bene”.

Daniele Dal Moro: "Facevo uso di droga"/ "8 anni sono tanti, nessuno me li ridarà"

ZOE CRISTOFOLI ROMPE IL SILENZIO DOPO LA RAPINA: “GIUSTO TORNARE A VIVERE”

Il bottino pare sia stato ingente, ben un milione di euro, e sulla rapina stanno indagando i carabinieri del reparto operativo di Varese e della compagnia di Busto Arsizio. “Non ho mai pensato per un secondo al furto e spero che queste persone paghino per la violenza fatta. Mi prenderò il mio tempo anche se è giusto tornare a vivere”, ha aggiunto e concluso Zoe Cristofoli. Nessun commento invece da parte di Theo Hernandez, che comunque dovrebbe essere regolarmente in campo questa sera, dalle ore 18:00, per la sfida contro il Monza.

LEGGI ANCHE:

Amaurys in lacrime: "Ho fallito, fatto cose orribili"/ Crisi dopo litigio con Charlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA