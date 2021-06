Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono lasciati/ “Voglio solo essere felice e…”

Zoe Cristofoli è tornata single. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, a confermare la fine della relazione con Theo Hernandez è stata la stessa influencer che, con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essere felicemente single. La Cristofoli, dopo aver invitato i followers a non credere a tutti i rumors che circolano sostenendo di avere tanti amici, ha chiesto ai followers di non farle domande sulla sua vita privata che sta proteggendo da gossip e indiscrezioni. “Adesso non è che ogni persona con cui mi vedete insieme… sono single!”, ha esordito Zoe Cristofoli. L’influecer ha poi aggiunto: “Non scrivetemi su cose private, sapete che non rispondo. Ho scelto di tenere alcune cose private soprattutto per il periodo molto brutto che ho passato. Voglio solo essere felice e stare bene”.

Michele Merlo emorragia cerebrale per leucemia fulminante/ Come sta l'ex di Amici?

Zoe Cristofoli singe: “Tutti meritiamo di essere felici”

Nessuna nuova storia d’amore per Zoe Cristofoli che, ai fans, svela di essere single e felice. Con dei brevi filmati pubblicati su Instagram, l’influencer ha annunciato di non voler parlare della sua vita privata e di volersi tenere lontana dal gossip. “Perché tutti meritiamo di essere felici. Rispetto, amore, valori: per me il senso della vita! Sempre avanti!”, ha aggiunto su Instagram l’influencer che, dopo aver trascorso alcuni giorni a Napoli, è tornata a Milano. La Cristofoli ha poi aggiunto di essere pronta a ripartire avendo trovato un caldo estivo nel capoluogo lombardo. Single e felice, dunque, Zoe trascorrerà l’estate dedicandosi solo agli amici o troverà nuovamente l’amore?

LEGGI ANCHE:

Walter Zenga, foto con Andrea e Rosalinda Cannavò/ "Amore e famiglia"Piero Pelù/ “Litfiba sciolti per colpa del manager, con Matteo Renzi trovato accordo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA