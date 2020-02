Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme?/ Elisa De Panicis “tradita” oppure…

Scoppia il caso del giorno e tutto per via di una piccola foto pubblicato sul settimanale Oggi e commentata poi da Alberto Dandolo. I protagonisti? Semplice, Zoe Cristofoli, Theo Hernandez ed Elisa De Panicis, cosa fanno i tre insieme? E’ presto detto. Il giornalista ha mostrato la foto dell’ex di Fabrizio Corona e del calciatore insieme a cena lasciando intendere che tra i due ci sia del tenero, ma come, vi chiederete, lui non stava con Elisa De Panicis? A quanto pare è successo qualcosa e abbiamo perso un tassello visto che l’ex gieffina potrebbe essere stata tradita o lasciata o, magari, ha semplicemente lasciato lei il difensore del Milan, magari optando per un altro bel maschione. Secondo Alberto Dandolo, il calciatore ha cenato qualche giorno fa con l’ex fidanzata di Fabrizio Corona mettendo da parte del tutto la sua relazione con l’influencer ed ex gieffina Elisa De Panicis.

ZOE CRISTOFOLI E THEO HERNANDEZ SONO FIDANZATI? ELISA DE PANICIS…

In particolare, Dandolo scrive: “Qualche giorno fa Hernandez è stato immortalato in un centralissimo ristorante meneghino in compagnia di Zoe Cristofoli, influencer e modella nota per essere la ex di Fabrizio Corona. Tra di loro sguardi di intesa e complicità. Solo amicizia o qualcosa di più?”. I due non hanno ancora rivelato niente sui social e nemmeno Elisa De Panicis si è lasciata andare a frecciatine e scoop relativi a questa storia o triangolo se vogliamo, ma la causa della rottura potrebbe essere stato proprio il Grande Fratello Vip 2020 che ha portato a galla il nome del riservato calciatore affiancandolo a quello dell’influencer. Lei stessa aveva raccontato che il suo fidanzato non era felice per quello che è successo, che sia questa la causa della loro presunta rottura?

© RIPRODUZIONE RISERVATA