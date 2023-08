Zoe Mallucci, ex tentatrice di Tempation, fidanzata con un magnate iraniano?/ Pizzicati insieme in Sardegna

Zoe Mallucci fidanzata con il noto magnate Homoz Vasfi? Lo scoop

Zoe Mallucci, ex tentatrice, è diventata nota al piccolo schermo per aver fatto vacillare Andrea Ippoliti, allora compagno di Nathaly Caldonazzo. I due hanno avuto una breve frequentazione fuori dal programma, ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Influencer e modella ormai avviata, sembra che abbia rapito il cuore del magnate iraniano Homoz Vasfi. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Novella 2000 in vacanza in Sardegna, mentre si lasciano andare a tenere effusioni e baci appassionati. L’imprenditore, molto noto in Italia, ha avuto dei flirt con altre influencer quali: Taylor Mega e Sara Croce. La coppia sembra vivere spensierata la propria storia d’amore, anche se non sono ancora usciti del tutto allo scoperto.

Zoe Mallucci si difende dagli hater dopo gli attacchi di Nathaly Caldonazzo

L’ex tentatrice si è avvicinata molto ad Andrea Ippoliti, durante il percorso a Temptation Island, che allora era fidanzato con Nathaly Caldonazzo. L’influencer ha ricevuto una serie di insulti sul web che l’ha considerata come la causa della fine del relazione tra i due vip.

“Se Andrea è arrivato al punto di lasciarsi così tanto andare significa che la loro coppia aveva dei problemi –replicava la 21enne a Uomini e Donne -. In ogni caso, nonostante sappia di non suscitare la simpatia della sua ex compagna, mi è dispiaciuto vedere una donna stare male guardando il suo fidanzato sostituirla con una ragazza molto più giovane”. LaMallucci è stata anche attaccata dalla stessa Caldonazzo per aver mostrato il suo corpo sui social così giovane: “Nathaly è stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV” ha risposto l’ex tentatrice.

