Zoë Më, l’esibizione della svizzera convince i social

Zoë Më è l’artista scelta dalla Svizzera per prendere parte all’Eurovision 2025 come concorrente. La giovane si è esibita con la sua “Voyage” durante la prima semifinale, ottenendo buoni riscontri da parte del pubblico, che ha avuto modo di apprezzare in particolare la dimensione intima del suo brano. Zoë Më ha cantato al buio, illuminata solamente dalle torce: questo ha creato un’ambientazione ancor più romantica e riservata che ha permesso agli ascoltatori di entrare figurativamente nel brano e di goderne a pieno. I commenti sui social, infatti, sottolineano proprio la grandissima esibizione fatta dalla “padrona di casa”, essendo l’Eurovision 2025 in Svizzera, a Basilea, la città in cui tra l’altro è nata.

“La performance è stata così magica e delicata. Ha dimostrato completamente di cosa è capace questa canzone” ha scritto un utente. E ancora, in tanti hanno sottolineato come con quelle luci e quella sceneggiatura così minimal, l’esibizione di Zoë Më sembrasse un video clip più che un’esibizione in diretta. “Quest’anno la Svizzera porta eleganza ed emozione sul palco! ‘Voyage’ è una ballata così bella e sentita. La voce di Zoë Më mi fa venire i brividi. Faccio il tifo per te da lontano” ha scritto ancora un altro utente. Insomma, la magica esibizione di Zoë Më ha incantato davvero tutti, strappando applausi e consensi social.

Zoë Më, la Svizzera può fare il bis?

Secondo tanti, dovrebbe essere proprio Zoë Më a vincere questo Eurovision 2025. “In un mondo giusto vincerebbe lei, tutto questo è così diverso da tutto il resto, così semplice ma così bello e squisito” si legge in un commento sui social. E ancora, “Lei è la vincitrice”, “Pura poesia”, “Votiamo per la Svizzera”. Insomma, non c’è dubbio: la vincitrice dei social è stata già decretata. Sarà lei a vincere l’Eurovision 2025? Se così fosse, sarebbe un bis per la Svizzera, che ha già trionfato lo scorso anno.