Zoe Parker è morta/ L’ex pornostar di 24 anni trovata senza vita in casa sua

Zoe Parker è morta, l’ex pornostar di 24 anni è stata trovata senza vita in casa sua il 12 settembre scorso. La notizia è stata data dal suo compagno Jay Campbell a Daily Mail: “Stava andando alla grande, sembrava davvero felice“. L’uomo ha lanciato una campagna di raccolta fondi a GoFundMe per sostenere le spese del funerale della ragazza che aveva lasciato il mondo del cinema per adulti. Questi ha aggiunto: “Aveva iniziato a fare delle grandi cose e aveva annunciato il suo fidanzamento”. Al momento rimangono ignote le cause della morte con l’autopsia che dovrebbe dare maggiori certezze. Non si può dunque capire cosa sia accaduto e se si sia trattato di un malore o di un suicidio.

Zoe Parker è morta, il ricordo

Il ricordo di Zoe Parker, ex pornostar morta a 24 anni, arriva anche dalla Adult Performers Guild, il sindacato degli attori per adulti. Questi ha sottolineato: “Abbiamo il cuore spezzato a metà per la morte di Zoe. Il nostro sostegno e il nostro amore vanno alla sua famiglia e ai suoi cari oltre che ai suoi fan”. La donna aveva lasciato il mondo del cinema a luci rosse ed era tornata in Texas dopo che in cinque anni d’attività, tra il 2014 e il 2019, aveva recitato in circa cento film. Sui social network aveva voluto annunciare ai suoi fan anche il suo fidanzamento e la decisione di prendere una strada diversa da quella intrapresa fino a quel momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA