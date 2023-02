Zoff: “Ho invidiato Sivori, Maradona e Platini”/ “Donnarumma e Meret miei eredi”

Di rimpianti, nella vita di Dino Zoff, non ce ne sono molti: “Ho fatto il massimo, sempre. Ma non sono del tutto contento. Non mi accontento mai. È una mia presunzione: non sono così umile come appaio”. La psicologia del campione, infatti, è fatta “Di voler sempre fare di più, di non accontentarsi mai perché si può sempre fare di più”. E il ritiro, per un grande campione, non è mai semplice: “Purtroppo, quando si deve: quando arriva il momento capisci che stai chiudendo un’epoca della tua vita straordinaria che non si ripeterà più”.

Parlando ancora di calcio, l’ex estremo difensore ha rivelato al Messaggero: “Ho invidiato gli artisti, anche calcistici naturalmente, da Sivori a Maradona a Platini. Inventavano le cose. Il portiere non inventa niente. Io sono un operaio specializzatissimo mentre un artista non deve imparare niente, crea”. Infine, impossibile non parlare della grande scuola di portieri italiana, che vede in ogni generazione un vero e proprio fiore all’occhiello, se non più di uno: “Erede? In Italia ne abbiamo. Donnarumma, ha fatto delle belle cose fino adesso, poi Meret un altro giovane con un bel futuro”.