Si chiama Zohran Mamdani ed è il primo sindaco musulmano di New York: nelle scorse ore è stato eletto, sconfiggendo il repubblicano Cuomo

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il candidato democratico ha vinto le elezioni 2025, divenendo così il primo mayor musulmano della storia della Grande Mela. Si tratta di un duro colpo per i repubblicani e per Donald Trump, a un anno dall’elezione del tycoon ma soprattutto a un anno dalle elezioni di midterm, il voto di metà mandato.

La vittoria di Mamdani va infatti ad aggiungersi anche ai successi di Abigail Spanberger e di Mikie Sherrill in Virginia e New Jersey, mentre in California è stata approvata la proposta dei democratici di ridefinire i distretti elettorali. Dopo Mamdani, primo sindaco musulmano della Grande Mela, avremo quindi la Spanberger, prima governatrice donna nella storia della Virginia, mentre la Sherrill sarà la prima governatrice democratica nella storia del New Jersey, senza dimenticare che la democratica Ghazala Hashmi sarà la vicegovernatrice della Virginia, nonché prima donna musulmana eletta a livello statale.

Una serie di sconfitte per i repubblicani, che dovranno ora in qualche modo riorganizzarsi se non vorranno perdere altri Stati da qui alle elezioni di novembre 2026. Per Trump, che ha espresso il suo parere come al solito sulla piattaforma Truth, uno dei motivi di questa sconfitta si deve allo shutdown governativo – lo stop delle attività amministrative in corso – mentre la vittoria di Mamdani è stata favorita dal fatto che, a fianco del nome di Cuomo (il candidato repubblicano per New York), non vi fosse quello dello stesso presidente.

ZOHRAN MAMDANI NUOVO SINDACO DI NEW YORK: “COMINCIA UNA NUOVA ERA”

Per Zohran Mamdani, il nuovo corso di New York rappresenta una “nuova era”, come ha precisato lo stesso in un discorso tenuto subito dopo l’elezione. “Stasera siamo usciti dal vecchio per entrare nel nuovo”, ha detto ai propri sostenitori a Brooklyn, come si legge sulla CNN. “Quindi parliamo ora con chiarezza e convinzione, inequivocabili, di ciò che questa nuova era porterà e a chi”. Per il nuovo primo cittadino di New York, questo nuovo corso offrirà “una visione audace” invece che delle scuse, e “al centro di questa visione ci sarà il programma più ambizioso per affrontare la crisi del costo della vita che questa città abbia mai visto dai tempi dell’ex sindaco Fiorello La Guardia”.

Mamdani ha posto quindi la crisi economica al centro della propria campagna elettorale e, dopo la vittoria, ha ribadito la necessità di congelare gli affitti, di voler rendere gratuiti gli autobus urbani e l’assistenza all’infanzia. Quindi si è rivolto al grande sfidante, Donald Trump: “Se c’è qualcuno che può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è la città che gli ha dato i natali”, ha detto schietto il neo sindaco della Grande Mela.



ZOHRAN MAMDANI NUOVO SINDACO DI NEW YORK: LA SODDISFAZIONE DEL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA

Lo stesso Mamdani ha quindi promesso di “dare inizio a una generazione di cambiamento”, per poi rivolgersi sempre al tycoon newyorkese: “Rispondiamo all’oligarchia e all’autoritarismo con la forza che temono, non con l’appeasement che bramano”, precisando che “se c’è un modo per terrorizzare un despota, è smantellare le condizioni stesse che gli hanno permesso di accumulare potere. Non è solo così che fermiamo Trump, è così che fermeremo il prossimo”.

Quindi si è rivolto di nuovo a Trump dicendogli: “Per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrai passare attraverso tutti noi”. Soddisfatto anche il governatore della California, Gavin Newsom, che ha descritto il Partito Democratico come un partito “in ascesa” dopo le vittorie di cui sopra, precisando che “questa sera non è stata solo una vittoria per il Partito Democratico, è stata una vittoria per gli Stati Uniti d’America, per il popolo di questo Paese e per i principi per i quali i nostri padri fondatori hanno vissuto e sono morti”.