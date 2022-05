Zona Bianca anticipazioni 8 maggio/ Ospiti: ex presidente ucraino replica a Lavrov

Zona Bianca, la puntata di oggi 8 maggio 2022

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, domenica 8 maggio 2022, con la trasmissione di approfondimento giornalistico ed attualità politica, Zona Bianca, in onda a partire dalle ore 21.20 circa su Rete 4. A condurre l’appuntamento sarà come sempre il giornalista Giuseppe Brindisi. Di cosa si parlerà nella puntata di oggi? Anche questa domenica l’argomento centrale sarà caratterizzato dalla guerra in Ucraina, con tutti gli aggiornamenti sul conflitto.

Non è l’Arena, anticipazioni 8 maggio/ Ospiti: il giornalista Vladimir Solovyev e…

Dopo l’intervento della passata settimana da parte di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Russia, questa volta a replicare a Zona Bianca sarà l’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko che avrà modo di dire la sua sulle terribili accuse lanciate da Lavrov durante l’intervista che ha avuto un’eco mondiale.

Barbara Bouchet: "Sono una mamma austroungarica"/ "Critiche mi scivolano di dosso"

Zona Bianca, come poterlo seguire in diretta tv e streaming

Al momento non ci sono ulteriori informazioni rispetto alla nuova puntata di Zona Bianca, se non che sarà quasi totalmente incentrato sui fatti che coinvolgono da due mesi Russia e Ucraina. Alla luce del nuovo intervento, tuttavia, l’appuntamento sarà ancora una volta destinato a far discutere soprattutto per l’intervento previsto.

Ricordiamo che Zona Bianca potrà essere seguito in diretta tv come sempre su Rete 4 dalle ore 21.20 circa ma in contemporanea anche live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Play dedicate. Non solo dal web via pc ma anche scaricando la relativa app gratuita sui dispositivi mobili, che permetteranno di poter seguire il nuovo appuntamento con l’informazione e l’attualità di Rete 4 anche in streaming ed in mobilità, ovunque voi siate. Tramite le medesime piattaforme sarà possibile recuperare la puntata integrale o i singoli servizi anche a partire da poche ore dopo la messa in onda televisiva.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase/ “Da uno sketch è partito tutto, il nostro segreto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA