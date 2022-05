Zona Bianca anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: faccia a faccia con Sergei Lavrov

Zona Bianca torna oggi, domenica 1 maggio 2022, con una nuova puntata che si occuperà della guerra in Ucraina. Ma la grande novità è rappresentata da un ospite importante del programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Intervisterà Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Russia. Ci sarà un lungo confronto, senza altri interventi. Un ospite importante perché si tratta del braccio destro di Vladimir Putin. Dopo l’intervista della settimana scorsa a Maria Zakharova, portavoce proprio del Ministero degli Esteri della Russia, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per Lavrov.

Sarà la prima volta in assoluto che concederà un’intervista televisiva a un ente europeo per spiegare il punto di vista della Russia sulla guerra in Ucraina. Evidentemente il conflitto sarà ovviamente l’unico grande tema da affrontare, quindi i commenti e le analisi in studio probabilmente ci saranno nei blocchi successivi di Zona Bianca.

ANTICIPAZIONI ZONA BIANCA: LAVROV OSPITE

Non ci sono altre anticipazioni riguardo la nuova puntata di Zona Bianca. «Non perdete l’appuntamento di domenica con Zona Bianca di Rete 4, abbiamo un’intervista davvero esclusiva, un’esclusiva europea, con il ministro degli Esteri russo Lavrov che ci racconterà il punto di vista di Putin sul conflitto in Ucraina», si è limitato a dire Giuseppe Brindisi, senza fornire altre indicazioni per quanto riguarda gli altri ospiti. Non sono mancate le polemiche riguardo la partecipazione di Lavrov: c’è chi ha lamentato il fatto che non ci sarà alcun contraddittorio. Ma c’è anche chi plaude a Mediaset e nello specifico al programma per esser riuscito ad avere in esclusiva come ospite una figura chiave in questo conflitto.

ZONA BIANCA IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Zona Bianca andrà in onda su Rete 4 alle ore 21:20, quindi il programma di Giuseppe Brindisi potrà essere seguito in diretta tv, ma è disponibile anche il video streaming grazie a MediasetPlay (cliccando qui), tramite dispositivi diversi, come pc, smartphone e tablet. Uno strumento utile peraltro per quanti vorranno recuperare la puntata di oggi grazie al servizio on-demand.











