Zona Bianca, anticipazioni puntata 6 marzo/ Temi e ospiti: guerra Russia-Ucraina e…

ANTICIPAZIONI ZONA BIANCA PUNTATA 6 MARZO

Anche Zona Bianca si occupa della guerra in Ucraina. La puntata di oggi, 6 marzo 2022, del programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4 si occuperà, infatti, del conflitto, ma analizzerà anche il rischio che si trasformi in una guerra nucleare. Il tema verrà sviscerato per approfondire vari aspetti, ad esempio i contraccolpi economici per l’Italia. Tante le domande a cui trovare risposta, anche tramite i collegamenti in diretta con gli inviati sui fronti di guerra e nelle città più colpite dalla Russia in questi giorni.

Verranno mandate in onda anche storie esclusive, mentre con gli ospiti in studio, i cui nomi non sono stati forniti dalle anticipazioni disponibili, si racconteranno i lati oscuri della guerra i cui scenari sono incerti. Il talk di Giuseppe Brindisi, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, che si occupa di attualità e approfondimenti, aiuterà i telespettatori a farsi un’idea di quanto sta accadendo in Ucraina.

TEMI E OSPITI DI OGGI DI ZONA BIANCA

La puntata di oggi di Zona Bianca si concentrerà anche sulle figure dei due uomini contrapposti in questa guerra tra Russia e Ucraina, cioè i loro presidenti. Chi sono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? Ma il programma condotto da Giuseppe Brindisi si occuperà anche del ruolo della NATO in tutta questa vicenda. Con scrittori, politici ed esperti militari si proverà a fare luce su tutti gli aspetti possibili, a partire dall’origine della guerra, oltre che sul destino delle migliaia di profughi che stanno cercando riparo e salvezza in Europa.

ZONA BIANCA IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Come seguire Zona Bianca? Il programma di Giuseppe Brindisi andrà in onda su Rete 4 alle ore 21:20, quindi potrà essere seguito in diretta tv, ma è disponibile anche il video streaming grazie a MediasetPlay (cliccando qui), disponibile per dispositivi diversi, come pc, smarpthone e tablet. Inoltre, sarà uno strumento utile per quanti vorranno recuperare la puntata di oggi grazie al servizio on-demand.

