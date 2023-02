Zona Bianca, giornalista rapinato e aggredito a Milano/ Tre nordafricani denunciati

Un giornalista di Zona Bianca è stato rapinato mentre realizzava un servizio per il programma di Rete 4. La vicenda risale alla notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di nordafricani ha aggredito l’inviato. Tre dei rapinatori sono stati rintracciati e denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato. Era circa l’una quando il dipendente Mediaset, giornalista di 37 anni, stava percorrendo via Vittor Pisani, che si trova nei dintorni della stazione Centrale di Milano, indossando uno zainetto in cui era incorporata una webcam.

Incidenti oggi, auto contro moto: 4 feriti a Bologna/ Milano, tram investe 20enne

All’improvviso è stato avvicinato e circondato dai quattro nordafricani che l’hanno aggredito. Prima l’hanno minacciato, poi hanno provato a prendergli l’orologio, lasciato perché non di valore, poi gli hanno rubato un telefonino e sono scappati via. Il giornalista di Zona Bianca ha poi rintracciato una pattuglia e raccontato l’accaduto per denunciarlo, come riportato dall’Ansa.

Alessia Pifferi/ Avv. Fausto Teti: "Valuteremo se richiedere la perizia psichiatrica"

GIORNALISTA RAPINATO: TRE DENUNCIATI

La vicenda ha avuto i suoi sviluppi, perché gli agenti hanno individuato tre dei quattro aggressori del giornalista di Zona Bianca, tutti marocchini di 29, 31 e 23 anni che sono stati denunciati in concorso. Erano ancora in zona. Invece, il quarto, che aveva rubato il cellulare al dipendente Mediaset, è riuscito a dileguarsi. Non è chiara né l’identità del giornalista che ha subito la rapina ed aggressione, né il contenuto del servizio che stava realizzando a Milano, per il programma condotto da Giuseppe Brindisi, prima che venisse circondato e derubato dal gruppo di nordafricani.

LEGGI ANCHE:

Alessia Pifferi/ Viola (procuratore capo Milano): "Ha accettato rischio morte Diana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA