Zona gialla e Super Green Pass: cosa cambia?/ Regole: mascherina anche all’aperto e…

Zona gialla e Super Green Pass: quali sono le novità principali legate all’eventuale passaggio nell’area cromatica successiva a quella di colore bianco? Un quesito che in molti si stanno ponendo, considerato che l’introduzione della certificazione verde rafforzata ha introdotto regole diverse per quanto riguarda i soggetti vaccinati o guariti e i soggetti non vaccinati, che resteranno in vigore almeno sino al prossimo 15 gennaio. Innanzitutto, in zona gialla la mascherina è obbligatoria tanto al chiuso quanto all’aperto e i ragazzi con più di 12 anni non possono usare i trasporti pubblici senza Green Pass fino al 15 gennaio senza almeno essere in possesso di un tampone negativo.

Come sottolinea anche il “Corriere della Sera”, per salire sui taxi e sulle auto con conducente la carta verde non è richiesta, mentre per andare al lavoro basta il Green Pass base, così come per entrare in mensa. Per ciò che concerne gli aspetti della quotidianità, “in zona bianca e gialla senza Green Pass base si può prendere il caffè al bancone del bar e ci si può sedere all’aperto. In zona arancione, invece, si entra solo con il Green Pass rafforzato, senza il quale non ci si può nemmeno accomodare ai tavoli all’aperto”. Inoltre, “in zona bianca, gialla e arancione solo vaccinati e guariti possono sedersi al bar e al ristorante al chiuso”.

ZONA GIALLA E SUPER GREEN PASS: REGOLE, DOMANDE E RISPOSTE

Esaminando gli altri punti per cui c’è l’obbligo di Green Pass base, esso è richiesto anche per gli alberghi; in più, se il ristorante dell’hotel è riservato ai clienti delle struttura, serve il Green Pass base. Capitolo sci: in zona gialla gli impianti sono aperti ed è possibile prendere lo skipass o la seggiovia senza certificato. Tuttavia, per cabinovie, funivie e ogni altro impianto di risalita chiuso occorre almeno il Green Pass base.

Poi, evidenzia ancora il “Corriere della Sera”, i negozi saranno tutti aperti, inclusi parrucchieri e barbieri. C’è bisogno almeno del Green Pass base in zona gialla per andare in palestra e in piscina, così come per recarsi nelle Rsa a trovare i propri parenti. E, ancora: “Fino al 15 gennaio per andare al cinema, a teatro, ai concerti serve il Green Pass rafforzato, mentre per mostre, musei, archivi e biblioteche basta il base. Allo stadio è richiesto il Super Green Pass, mentre ai matrimoni, alle comunioni e ai battesimi basta il base. Situazione analoga per spa, centri termali, parchi tematici, centri culturali e sale gioco”.

