Zona gialla, nuove regole 15 giugno/ Stop limite inviti a casa: tutte le riaperture

Da oggi 15 giugno cambiano alcune regole del maxi impianto previsto dall’ultimo Decreto Covid (in vigore fino al 31 luglio 2021): con l’Italia ormai per due terzi in zona bianca – e che da lunedì 21 giugno vedrà tutte le Regioni, esclusa la Valle d’Aosta, in rischio minimo – cambiano alcune regole sugli inviti a casa, i matrimoni, i parchi a tema e lo sport. Il Dpcm di marzo che prevedeva il numero prima di 4, poi di 6 persone più figli minori che potevano recarsi in visita ad amici/parenti in zona gialla decade dal 15 giugno: da oggi dunque via libera a cene o pranzi in casa senza limiti di numero, se non la rimasta regola che invita ad evitare assembramenti o feste private.

Sempre da oggi nelle zone gialle – che secondo le ultime ordinanze del Ministro Speranza restano Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta – ripartono feste e ricevimenti per matrimoni civili o religiosi: come stabilito dall’ultimo Decreto “Riaperture”, resta l’obbligo di green pass Covid per tutti i partecipanti, sposi e personale di servizio compreso. In alternativa, un tampone negativo (anche rapido) effettuato non più di 48 ore prima o il certificato di guarigione entro i 6 mesi dall’ultimo tampone negativo.

LE ALTRE REGOLE COVID

Con il 15 giugno riaprono anche gli spogliatoi di palestre, piscine e campi da calcetto con la possibilità di effettuare la doccia dopo l’attività sportiva: resta previsto il distanziamento delle postazioni e l’uso del phon personale, obbligatorio portarsi da casa. Durante la fase di asciugamento come in tutti gli altri locali comuni degli spogliatoi, è obbligatorio mantenere la mascherina. Sempre dettato dalle riaperture graduali dell’ultimo Decreto del Governo Draghi, da oggi riaprono i parchi tematici e di divertimento con un nuovo protocollo approvato da Regioni e Comitato Tecnico Scientifico: prenotazioni delle attrazioni online o via app, idem per i menù dei ristoranti interni ai parchi. In questo modo si evitano le code e le possibilità di assembramenti fuori dalle attrazioni: sulle giostre potranno sedere accanto solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ricordiamo che fino al 28 giugno resta attivo il coprifuoco solo nelle zone gialle, mentre è abolito in tutte le zone bianche: in pratica, settimana prossima il coprifuoco (tra la mezzanotte e le 5 del mattino) resterà attivo solo in Valle d’Aosta.

