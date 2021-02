Zona gialla, regole weekend: cosa si può fare/ Seconde case, spostamenti e ristoranti

Quello che sta per prendere il via sarà il primo weekend con gran parte dell’Italia in zona gialla. Tuttavia occorre fare attenzione alle regole imposte dal Dpcm attualmente in vigore nelle Regioni dove il rischio di contagio da Covid è considerato più basso. Chi sta pensando ad esempio a spostarsi in un’altra Regione approfittando del fine settimana dovrà ben presto ricredere dal momento che il divieto resta valido fino al 15 febbraio. Nella propria Regione, invece, purché gialla, sarà possibile spostarsi liberamente. Qui bar e ristoranti sono tornati nuovamente operativi ma solo fino alle 18.00, quindi chi è intenzionato a fare una minigita regionale potrà fermarsi eventualmente anche a pranzo. I familiari conviventi tornano a spostarsi nella stessa macchina ma piccole regole restano ancora per i non conviventi che, in auto, dovranno lasciare vuoto il posto accanto al guidatore ed i passeggeri potranno essere due al massimo, posizionati sul sedile posteriore e vicino ai finestrini.

Chi ha voglia di godere di un weekend all’insegna del relax, oltre ad un pranzo fuori casa potrà pensare ad una visita in un museo della propria città. Questo però sarà possibile solo nella giornata di venerdì poichè sabato e domenica i musei torneranno ad essere chiusi. Ad ogni modo è sempre consigliata la prenotazione online mentre ogni visitatore dovrà seguire delle regole ben precise nelle sale, come il mantenimento del distanziamento sociale e il rispetto dei tempi che saranno inevitabilmente contingentati.

ZONA GIALLA, REGOLE WEEKEND: COSA SI POTRÀ FARE E COSA NO

Anche se in zona gialla, i centri termali continueranno a restare chiusi con una sola eccezione per “l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche”. Restano aperti al pubblico gli alberghi nei quali i clienti potranno usufruire di bar e ristoranti. In merito alla seconde case se fuori regione, si dovrà far riferimento a quanto contenuto nelle Faq del governo secondo le quali dal 16 gennaio sarà possibile farvi rientro solo chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Restano escluse le case prese con affitto breve. Non vi è invece alcuna limitazione per chi ha la seconda casa nella medesima regione. Cosa sarà possibile fare, invece, se si ha voglia di fare shopping in un centro commerciale? Anche in questo caso, cattive notizie in arrivo: secondo il Dpcm (che resterà in vigore fino al prossimo 5 marzo) nei festivi e prefestivi resteranno chiusi gli esercizi commerciali che si trovano in mercati, centri o parchi commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA