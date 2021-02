Zona rossa in 4 Comuni Lombardia/ Lockdown a Viggiù, Mede, Castrezzato e Bollate

La zona rossa torna a palesarsi in Lombardia, o, perlomeno, in quattro singoli Comuni: lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha istituito il lockdown a Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (Milano). Una decisione assunta dal governatore non in totale autonomia, ma dopo un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e che entra in vigore a partire dalla data di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, al fine di isolare alcuni focolai che si sono palesati nei quattro territori comunali, dove le varianti stanno davvero cominciando a fare paura.

La durata di tale provvedimento si estenderà sino a mercoledì 24 febbraio, però non è escluso che possano esserci delle proroghe ulteriori. Intanto, per questo periodo saranno applicate le norme osservate poche settimane fa sull’intera Lombardia, dunque non si tratterà di una chiusura a doppia mandata dei Comuni come avvenne nel marzo del 2020 per Codogno, ma di una serrata più leggera, sulla falsa riga di quella andata in scena a inizio anno sulla superficie totale della regione governata da Fontana.

ZONA ROSSA IN QUATTRO COMUNI DELLA LOMBARDIA: LE REGOLE

Per quanto concerne i quattro Comuni inseriti in zona rossa in Lombardia dall’ordinanza del governatore Attilio Fontana, entrano in vigore le seguenti regole: chiusura di bar, ristoranti e attività di ristorazione, divieto di spostamento dal proprio Comune, eccezion fatta per comprovate e motivate ragioni. Inoltre, è sconsigliato lasciare la propria abitazione, se non che per motivi di urgenza, di salute o di lavoro, e non è consentito lo svolgimento di attività sportive in gruppo. Sono peraltro chiuse le scuole di ogni ordine e grado, proprio in riferimento al pericolo varianti (quella inglese soprattutto), che sembrano attecchire maggiormente fra i giovanissimi. Riattivata, pertanto, la didattica a distanza e chiusi anche gli asili nido e le scuole dell’infanzia locali. Intanto, a Viggiù i cittadini saranno tutti sottoposti a tampone molecolare: “Gentili concittadini, a prosieguo dello screening preventivo disposto dalle autorità sanitarie per meglio accertare la diffusione del Covid nel nostro paese ove, come sapete, è stata individuata la variante del virus, verrà richiesto a tutta la popolazione di sottoporsi a tampone molecolare”, ha asserito il sindaco, Emanuela Quintigli.



