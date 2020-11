Zona rossa nuovo Dpcm: cosa posso fare?/ Tutte le attività consentite dal 6 novembre

Da domani, venerdì 6 novembre, entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che attuerà altre misure restrittive per contenere l’epidemia di coronavirus. L’Italia è stata divisa in fasce e la zona rossa, quella composta da Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, ricadrà in una situazione molto simile al lockdown di marzo e aprile scorsi. La domanda sorge spontanea: cosa si potrà fare in queste regioni? Un dilemma consono, e per trovare le risposte adeguate ci aiutiamo con il Corriere della Sera che ha pubblicato una sorta di faq riguardante appunto i nuovi divieti in vigore fra circa 12 ore. Partiamo dal dire che le nuove misure dureranno 15 giorni, e all’interno della zona rossa ci si potrà muovere solamente per comprovate esigenze quindi lavoro, salute o emergenze varie. Lo spostamento fra regioni sarà possibile per gli stessi motivi di cui sopra, e in ogni spostamento bisognerà avere con se l’autocertificazione. Chi proverrà da una regione a fascia gialla potrà attraversare una zona rossa, in quanto «il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti».

ZONA ROSSA NUOVO DPCM: VIETATO FARE SPORT, MA SI A JOGGING, BICI E PASSEGGIATA

Fra le domande più ricorrenti, quella riguardante la possibilità di uscire dal proprio comune di residenza, e in questo caso è vietato, salvo le comprovate esigenze di cui sopra. E’ comunque possibile uscire di casa per accompagnare i figli a scuola (ricordiamo che nidi, asili ed elementari sono aperte, così come le classi prime delle scuole medie, aperti anche i laboratori, mentre tutte le altre classi/scuole svolgeranno lezioni con la Dad). Niente da fare invece per i negozi al dettaglio, che saranno chiusi tranne i generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole. Aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri e distributori automatici. Chiusi tutti i centri commerciali ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie e tabaccai, e chiusi anche i mercati ad eccezione, anche in questo caso, dei venditori di cibo. Aperti anche parrucchieri e barbieri mentre saranno chiusi centri estetici e centri massaggi. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti, resteranno chiusi H24, ma sarà consentito la consegna a domicilio a qualsiasi ora, nonché l’asporto fino alle ore 22:00, con divieto però di consumazione sul posto o vicino al locale. Infine, per quanto riguarda le attività motorie, sospese quelle dei centri sportivi, mentre è consentita attività in forma individuale e all’aperto, come ad esempio jogging e bicicletta. Consentita anche una passeggiata ma da soli ma vicino alla propria abitazione, e con l’obbligo di mascherina. Qui l’elenco di tutte le attività aperte in zona rossa



