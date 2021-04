Zoo – Un amico da salvare/ Su Canale 5 il film con Art Parkinson (oggi, 4 aprile)

Questa sera, domenica 4 aprile 2021, alle ore 21.50 su Canale 5 andrà in onda “Zoo – Un amico da salvare”, girato nel 2017 da Colin McIvor. La pellicola è ispirata alla vera storia di Denise Weston Austin: mentre nel 1941 il Belfast Blitz (quattro raid aerei tedesch Belfast Blitz) devasta la città, una vedova sola e un adolescente goffo con amici disadattati prendono un elefante di nome Buster dallo zoo della città e lo nascondono nel cortile sul retro della loro casa a schiera.

La pellicola è interpretata da Dame Penelope Wilton, Art Parkinson, Toby Jones, Ian O’Reilly, Ian McElhinney, Amy Huberman e Damian O’Hare.

Zoo – Un amico da salvare, la trama del film

Tom Hall (Art Parkinson) è un ragazzino di dodici anni. È il 1941 e la guerra sta per cambiare la vita anche degli abitanti di Belfast, in Irlanda. In città, allo zoo locale, è arrivato un elefantino, soprannominato dal ragazzo, Buster. Tom si affeziona subito all’animale e aiuta il padre, che lavora allo zoo, a prendersene cura.

Tuttavia l’avanzata della guerra chiama molti uomini al fronte e anche il padre del ragazzo deve partire. Il ruolo ricoperto allo zoo viene quindi affidato a un sostituto, con cui Tom non va d’accordo. Inoltre tutti gli animali verranno trasferiti e, i più pericolosi, saranno eliminati. L’obiettivo di Tom diventa quindi salvare Buster. Come? Entrando in piena notte nello zoo e portando via l’elefantino. Come andrà a finire?

