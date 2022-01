Zootropolis/ Su Italia 1 il capolavoro della Walt Disney

Zootropolis, film di Italia 1 con le musiche di Michael Giacchino

Zootropolis è la punta di diamante di Italia 1 stasera, andrà in onda infatti oggi, sabato 8 gennaio, a partire dalle 21.15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla Walt Disney Animation Studios con regia di Byron Howard e Rich Moore, i quali hanno dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Jared Bush, Phil Johnson, Jim Reardon e Byron Howard.

Il montaggio è stato realizzato da Jeremy Milton e Fabienne Rawley, le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Giacchino e gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Scott Kersavage.

Zootropolis, la trama del film: il sogno di una coniglietta e…

Una dolce coniglietta di nome Judy vive nella sua piccola cittadina e coltiva da sempre il sogno di poter diventare un agente della polizia di una grande metropoli come la città di Zootropolis. La sua vocazione è quella di far rispettare la legge e soprattutto prendere i criminali che rendono impossibile la vita alle persone per bene. Grazie ad un percorso formativo indirizzato a questo sogno riesce finalmente ad entrare nel corpo di polizia e si ritrova il primo giorno a fare coppia con ghepardo un po’ in sovrappeso di nome Benjamin. Nonostante i tanti sforzi fatti durante il corso di preparazione nell’accademia di polizia e la grande voglia di dare il proprio contributo alla società, alla piccola coniglietta viene destinata soltanto a compiti di ripiego come ad esempio nelle vesti di ausiliario del traffico perché il suo capo non ritiene ancora pronta per la vera azione. Mentre lei si occupa del traffico davanti alle scuole e di quant’altro, il capitano della polizia deve fare i conti con una lunga serie di scomparse di predatori che non hanno letteralmente lasciato traccia.

Nel frattempo la piccola coniglietta inizia a fare progressi e lasciar perdere il ruolo di ausiliare del traffico occupandosi prima di un duo di truffatori per poi arrestare una donnola che ha rubato dei bulbi vegetali. Viene rimproverata dal suo capo per aver lasciato il compito che le era stato assegnato ma non può fare a meno di rendersi conto delle sue straordinarie capacità. Per puro caso, inoltre, la coniglietta si trova a dover fare i conti con uno dei familiari degli scomparsi e si dice pronta a ritrovare il predatore. Tuttavia il capo della polizia che non ha per niente digerito quella situazione di insubordinazione da parte della sua sottoposta, decide di concederle soltanto 48 ore per trovare la persona scomparsa e nel caso contrario sarà costretta a rassegnare le dimissioni. Lei è pronta a rischiare pur di dimostrare di essere in grado di fare molto di più del semplice gestire il traffico cittadino. Inizia per lei così una straordinaria avventura che la metterà nelle condizioni di doversi occupare di gente poco raccomandabile in ambienti pericolosi ma saprà dimostrare ancora una volta tutto il suo valore e la sua determinazione.

Video, il trailer del film “Zootropolis”





