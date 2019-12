ZOOTROPOLIS, CANALE 5/ Streaming video del film d’animazione della Walt Disney

Zootropolis viene promosso da MyMovies che gli assegna tre stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies. Paola Casella specifica: “Il film affronta il tema attuale dell’uso della paura come strumento di governo, attraverso una sceneggiatura calibrata, ricca di rimandi e soprattutto molto divertente”. Anche ilMorandini premia il film con tre stelline sulle cinque a disposizione: “Il film è sceneggiato da Jared Bush e Phil Johnston, da un soggetto scritto a 14 mani, il nuovo film della Walt Disney è esteticamente raffinato e ricco di personaggi originali e situazioni comiche, eticamente impegnato e politicamente corretto. Il plot convenzionale è ricalcato sulle detective stories di coppia”. La pellicola d’animazione è sicuramente interessante sia per i più giovani che per gli adulti. Zootropolis è il film che apre la prima serata di Canale 5, clicca qui per il trailer, diamo uno sguardo anche come seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario

Zootropolis andrà in onda oggi, 29 dicembre, su Canale 5 alle 21,20. Si tratta di un film d’animazione con grafica computerizzata prodotto nel 2016 dai Walt Disney Animation Studios con la regia di Byron Howard e Rich Moore. Sono molti gli attori famosi che hanno prestato la loro voce a questa pellicola: Ginnifer Goodwin è Judy Hopps, una piccola ma coraggiosa coniglietta che decide di abbandonare la vita di provincia per intraprendere la carriera di poliziotta nella grande città di Zootropolis. L’attore statunitenste Jason Bateman è invece Nick Wilde, una furba volpe professionista nelle truffe, che si ritrova suo malgrado ad aiutare Judy in un caso molto particolare. L’attore e dj inglese Idris Elba presta la voce all’imponente bufalo Capitano Bogo, capo del dipartimento di polizia di Zootropolis. J. K. Simmons, famoso per i suoi ruoli in diverse serie tv , è invece il Sindaco Lionheart, mentre Octavia Spencer, candidata agli Oscar per il film “Il diritto di contare”, è Virna Otterton Signora Otterton, una lontra moglie e madre di due figli, che chiede a Judy di aiutarla a risolvere il mistero della sparizione del marito. Infine troviamo il grande Alan Tudyk ad interpretare Duke Donnolesi e il protagonista della serie tv “Once Upon a Time”, Josh Dallas, come voce del maiale fioraio. Una presenza da non dimenticare è quella di Shakira che presta la voce a Gazelle, una famosa gazzella popstar.

Zootropolis, la trama del film

Leggiamo ora la trama di Zootropolis. Judy Hopps, una coniglietta originaria di una cittadina di nome Bunnyburrow, sogna fin da piccola di diventare una poliziotta e vivere nella grandiosa città di Zootropolis. Un giorno riesce a trasferirsi nella città e, benchè abbia frequentato l’accademia di polizia con il massimo dei voti, le viene riservato il ruolo di ausiliare del traffico dal suo capo, il bufalo Capitan Bogo, che dubita delle reali capacità di Judy date le sue dimensioni. Nel frattempo Bogo racconta come a Zootropolis vi siano state ben quattordici sparizioni irrisolte. Durante il suo primo giorno di lavoro Judy incontra due truffatori: la volpe Nick Wilde e il fennec Finnick. Il giorno successivo Judy decide di lasciare il suo lavoro per inseguire Duke Donnolesi, una lontra che aveva appena rubato dei bulbi vegetali.

Viene rimproverata dal suo capo ma nel frattempo entra nell’ufficio Mrs. Otterton, una lontra disperata per la sparizione di suo marito Emmitt. La coniglietta si offre così di risolvere il mistero e il suo capo le concede 48 ore di tempo per ritrovare l’animale scomparso pena il licenziamento. Judy scopre che Nick si trovava nei paraggi del luogo dell’ultimo avvistamento della lontra e, ricattandolo, riesce ad ottenere il suo aiuto. Scoprono così che Emmitt era salito a bordo della limousine di un certo Mr. Big, un noto criminale.

Quest’ultimo rivela che il suo fiorista era diventato “selvaggio” e aveva attaccato l’autista della limousine, la pantera Manchas. Proprio questi afferma che Otterton aveva parlato di alcuni ululati notturni ma poco dopo è proprio Manchas che diventa selvaggio attaccando Judy e Nick. I due riescono a salvarsi e si dirigono al Municipio dove Bellwether, assistente del sindaco, gli permette di visionare le telecamere stradali. Riescono così a scoprire che Manchas era stato imprigionato dai lupi, riescono così a trovare sia Otterton che gli altri animali scomparsi scoprendo che era tutto un piano del Sindaco, il leone Leodore Lionheart, che li nascondeva mentre una scienziata cercava di capire il perchè di questi comportamenti. Il sindaco e gli altri colpevoli vengono quindi arrestati e Bellwether prende il suo posto. Judy viene premiata per il suo lavoro e chiede a Nick di unirsi a lei nella polizia diventando suo partner.

A causa però di una conferenza stampa in cui la coniglietta dichiara che probabilmente la causa del comportamento selvaggio dei predatori è biologica si creano dei forti dissapori tra predatori e prede e così Judy decide di ritornare al suo paese natale. Raggiunto Bunnyburrow Judy riesce a capire che gli ululati notturni non erano lupi ma alcuni fiori tossici che avevano effetti allucinogeni sugli animali. Decide così di tornare a Zootropolis e fare pace con Nick.

I due scoprono così che Donnolesi aveva creato un laboratorio sotterraneo in cui creava una droga con gli ululatori notturni che iniettava nei predatori. Mentre si dirigono con le prove alla centrale di polizia vengono intercettati da Bellwether che ruba le prove rivelandosi come il leader di un complotto per portare al potere le prede. Judy e Nick sono in trappola e Bellwether spara una dose di siero nella volpe per portarlo ad attaccare la coniglietta e chiama la polizia ma per fortuna i due amici avevano sostituito la droga con dei mirtilli e quando Bellwether li minaccia di fare cadere tutta la colpa su Judy quest’ultima rivela di avere registrato tutto. Arriva quindi la polizia, la pecora viene arrestata e finalmente tutti gli animali selvaggi vengono curati. Judy riprende quindi il suo posto nella polizia e anche Nick decide di intraprendere questa carriera. La storia si conclude con un bellissimo concerto di Gazelle per festeggiare la fine di tutta la vicenda.

