Zootropolis/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Walt Disney

Zootropolis viene trasmesso su Italia 1 oggi, sabato 7 novembre, alle ore 21.00. Si tratta di un film di animazione del 2016 per la regia di Byron Howard e Rich Moore prodotto da Walt Disney e distribuito da Walt Disney Pictures. E’ stato prodotto in computer grafica con il titolo originale di Zootopia. I protagonisti sono doppiati da un cast di eccezione: Judy Hopps è doppiata da Ginnifer Goodwin, Nick Wilde ha la voce di Jason Bateman mentre Gazelle è doppiata addirittura dalla cantante Shakira!

Zootropolis, la trama del film

Zootropolis racconta le avventure della coniglietta Judy Hopps, originaria della cittadina di campagna di Bunnyburrow, che arriva in città per diventare una poliziotta di Zootropolis. Judy lascia la sua scrivania per arrestare la losca donnola Duke Donnolesi, rea di avere rubato una serie di bulbi rarissimi. Judy entrerà così a fare parte di un bizzarro team di animali poliziotti che ne combineranno di tutti di tutti i colori. Non sarà facile per Judy conquistare il suo posto al sole!

Video, il trailer del film





