Zorzi attacca Akash Kumar “Ha rotto gli zebedei!”/ “Dice che ha vinto l’Isola ma…”

Il silenzio di Tommaso Zorzi dopo gli attacchi di Akash Kumar? Solo la quiete prima della tempesta. L’opinionista dell’Isola dei Famosi attendeva solo il momento giusto – la nuova diretta del programma – per replicare al modello e, ormai, ex concorrente che sia in Honduras che una volta fuori dalla gara ha lanciato dardi infuocati a Zorzi (ma anche ad Elettra Lamborghini).

Nel corso del nuovo appuntamento con “Il punto Z”, rubrica fissa di Zorzi nel corso della diretta, Tommaso ha esordito proprio replicando ad Akash: “Partirei con Z come zebedei, quelli che ha rotto Akash in Honduras come in Italia.” Parole che in studio hanno scatenato un vero e proprio boato del pubblico, tra applausi e versi di consenso nei confronti dell’opinionista.

Tommaso Zorzi contro Akash Lumar: “Sicuramente l’Isola non l’ha vinta”

Tommaso Zorzi ha poi continuato nel suo attacco ad Akash Kumar: “Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, io dico che sicuramente l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Parasite Island, anche se significa convivere con Fariba e Ubaldo!” Una stoccata che non rimarrà senza replica: Akash è sicuramente pronto a replicare al suo ormai ex amico Tommaso Zorzi (e noi non vediamo l’ora che arrivi il terzo round!)

